Пойманный пьяным за рулем полицейский решил изменить закон ради себя

В Казахстане бывший сотрудник правоохранительных органов, уволенный за вождение в состоянии алкогольного опьянения, обратился в Конституционный суд с требованием пересмотра действующей законодательной нормы, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Конституционного суда.

Фото: palex-r24.gosweb.gosuslugi.ru

Суть конфликта

Мужчина был признан виновным в административном правонарушении – управлении автомобилем в нетрезвом виде. В связи с этим он был уволен «по отрицательным мотивам», что автоматически лишило его права на повторное трудоустройство в системе МВД.

Основные аргументы заявителя:

Несоразмерность наказания: По его мнению, действующая норма чрезмерно строга и несправедливо ограничивает права бывших сотрудников. Неравенство с другими категориями граждан: Он указал, что некоторые лица, привлекавшиеся к ответственности за иные нарушения, спустя время могут вновь поступить на службу, в отличие от лиц, осужденных за пьяную езду. Право на второй шанс: Заявитель считает, что после административного наказания гражданин должен иметь возможность на реабилитацию и восстановление в профессии.

Что решит Конституционный суд?

Судебный орган проведет проверку конституционности соответствующей нормы. В случае признания положения закона несоразмерным или противоречащим Конституции, возможны изменения в законодательстве, регулирующем порядок приема на службу в правоохранительные органы.

Что дальше?