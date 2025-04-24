В Казахстане легализуют криптовалюту: что изменится для граждан и бизнеса

Власти Казахстана намерены легализовать оборот необеспеченных цифровых активов — таких, как биткоин. Нововведение призвано вывести крипторынок из теневой зоны и обеспечить пользователям безопасный и законный доступ к цифровым валютам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
На сегодняшний день большинство казахстанцев пользуются нелегальными криптобиржами. Причина — жесткие ограничения на легальных платформах. Однако в случае мошенничества или технических сбоев никто не гарантирует защиту средств.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что цель реформ — не наказывать, а дать людям возможность легально использовать криптовалюту через лицензированные каналы.
Ряд конкретных инициатив направлен на легализацию криптовалютного оборота и развитие отрасли:
Разрешить операции с криптовалютой на платформах, лицензированных в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).
Упростить доступ бизнеса к цифровым активам:
Юридические лица смогут инвестировать в криптовалюту.
Платежные организации получат право на сотрудничество с криптобиржами.
Отменить валютные ограничения, в частности — на пополнение и снятие средств в долларах США.
Позволить гражданам легализовать криптоактивы, приобретенные ранее.
После введения налогов и контроля майнинговая индустрия в Казахстане резко сократилась — объемы упали в четыре раза. Власти решили вдохнуть в сектор новую жизнь:
Будут созданы специальные экономические зоны для майнинга.
Майнерам разрешат строить собственные электростанции.
Планируется освободить от НДС импорт оборудования для майнинга.
Разрешат использовать попутный газ, который ранее просто сжигался.
Государство рассчитывает, что легализация криптовалют и реанимация майнинга помогут:
Привлечь инвестиции и технологические стартапы.
Сформировать прозрачную, контролируемую экосистему.
Закрепить за Казахстаном статус лидера в сфере финтеха и цифровых финансов.
Защитить обычных граждан от потерь на нелегальных биржах и обманов.
На данный момент действуют следующие ограничения:
Физическим лицам запрещено покупать, продавать и обменивать криптовалюту вне МФЦА.
Сделки на нелицензированных платформах, особенно иностранных, не подпадают под защиту закона.
Это толкает пользователей в теневую зону: они скрывают свои активы, не платят налоги и рискуют потерять средства.
Подпольные майнеры в Астане уже добыли криптовалюту на 143 миллиона тенге.
В стране обсуждается возможность создания первого криптобанка.
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