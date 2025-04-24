В Казахстане легализуют криптовалюту: что изменится для граждан и бизнеса

Власти Казахстана намерены легализовать оборот необеспеченных цифровых активов — таких, как биткоин. Нововведение призвано вывести крипторынок из теневой зоны и обеспечить пользователям безопасный и законный доступ к цифровым валютам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: binance.com

Почему это важно

На сегодняшний день большинство казахстанцев пользуются нелегальными криптобиржами. Причина — жесткие ограничения на легальных платформах. Однако в случае мошенничества или технических сбоев никто не гарантирует защиту средств.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что цель реформ — не наказывать, а дать людям возможность легально использовать криптовалюту через лицензированные каналы.

Что предлагают власти

Ряд конкретных инициатив направлен на легализацию криптовалютного оборота и развитие отрасли:

Разрешить операции с криптовалютой на платформах, лицензированных в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) .

Упростить доступ бизнеса к цифровым активам: Юридические лица смогут инвестировать в криптовалюту. Платежные организации получат право на сотрудничество с криптобиржами.

Отменить валютные ограничения, в частности — на пополнение и снятие средств в долларах США .

Позволить гражданам легализовать криптоактивы, приобретенные ранее.

Второе дыхание для майнинга

После введения налогов и контроля майнинговая индустрия в Казахстане резко сократилась — объемы упали в четыре раза. Власти решили вдохнуть в сектор новую жизнь:

Будут созданы специальные экономические зоны для майнинга.

Майнерам разрешат строить собственные электростанции .

Планируется освободить от НДС импорт оборудования для майнинга.

Разрешат использовать попутный газ, который ранее просто сжигался.

Зачем всё это нужно

Государство рассчитывает, что легализация криптовалют и реанимация майнинга помогут:

Привлечь инвестиции и технологические стартапы.

Сформировать прозрачную, контролируемую экосистему.

Закрепить за Казахстаном статус лидера в сфере финтеха и цифровых финансов .

Защитить обычных граждан от потерь на нелегальных биржах и обманов.

Правовая ситуация сегодня

На данный момент действуют следующие ограничения:

Физическим лицам запрещено покупать, продавать и обменивать криптовалюту вне МФЦА.

Сделки на нелицензированных платформах , особенно иностранных, не подпадают под защиту закона .

Это толкает пользователей в теневую зону: они скрывают свои активы, не платят налоги и рискуют потерять средства.

Контекст: актуальные факты