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24.04.2025, 15:44

В Казахстане легализуют криптовалюту: что изменится для граждан и бизнеса

Новости Казахстана 0 1 065

Власти Казахстана намерены легализовать оборот необеспеченных цифровых активов — таких, как биткоин. Нововведение призвано вывести крипторынок из теневой зоны и обеспечить пользователям безопасный и законный доступ к цифровым валютам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz 

Фото: binance.com
Фото: binance.com

Почему это важно

На сегодняшний день большинство казахстанцев пользуются нелегальными криптобиржами. Причина — жесткие ограничения на легальных платформах. Однако в случае мошенничества или технических сбоев никто не гарантирует защиту средств.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что цель реформ — не наказывать, а дать людям возможность легально использовать криптовалюту через лицензированные каналы.

Что предлагают власти

Ряд конкретных инициатив направлен на легализацию криптовалютного оборота и развитие отрасли:

  • Разрешить операции с криптовалютой на платформах, лицензированных в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

  • Упростить доступ бизнеса к цифровым активам:

    • Юридические лица смогут инвестировать в криптовалюту.

    • Платежные организации получат право на сотрудничество с криптобиржами.

  • Отменить валютные ограничения, в частности — на пополнение и снятие средств в долларах США.

  • Позволить гражданам легализовать криптоактивы, приобретенные ранее.

Второе дыхание для майнинга

После введения налогов и контроля майнинговая индустрия в Казахстане резко сократилась — объемы упали в четыре раза. Власти решили вдохнуть в сектор новую жизнь:

  • Будут созданы специальные экономические зоны для майнинга.

  •  Майнерам разрешат строить собственные электростанции.

  • Планируется освободить от НДС импорт оборудования для майнинга.

  • Разрешат использовать попутный газ, который ранее просто сжигался.

Зачем всё это нужно

Государство рассчитывает, что легализация криптовалют и реанимация майнинга помогут:

  • Привлечь инвестиции и технологические стартапы.

  • Сформировать прозрачную, контролируемую экосистему.

  • Закрепить за Казахстаном статус лидера в сфере финтеха и цифровых финансов.

  • Защитить обычных граждан от потерь на нелегальных биржах и обманов.

Правовая ситуация сегодня

На данный момент действуют следующие ограничения:

  • Физическим лицам запрещено покупать, продавать и обменивать криптовалюту вне МФЦА.

  • Сделки на нелицензированных платформах, особенно иностранных, не подпадают под защиту закона.

  • Это толкает пользователей в теневую зону: они скрывают свои активы, не платят налоги и рискуют потерять средства.

Контекст: актуальные факты

  • Подпольные майнеры в Астане уже добыли криптовалюту на 143 миллиона тенге.

  • В стране обсуждается возможность создания первого криптобанка.

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