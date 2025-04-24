Как выбрать автостраховку в Казахстане: КАСКО против ОГПО

Большинство автолюбителей хотя бы раз сталкивались с терминами ОГПО и КАСКО, но далеко не все понимают их различие, необходимость и как они работают в связке. Особенно актуальны эти вопросы при покупке автомобиля, оформлении автокредита или возникновении ДТП, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Рассказываем, чем отличаются виды автостраховки, что покрывают, сколько стоят и почему стоит оформлять оба полиса.
ОГПО (Обязательное Гражданско-правовое страхование владельцев транспортных средств) — это вид страхования, который защищает не вас, а тех, кому вы случайно нанесли ущерб на дороге.
Цель: покрытие ущерба, нанесённого другим участникам ДТП.
Кому выплачиваются средства: пострадавшей стороне.
Предел выплат:
до 2,35 млн тенге — за повреждение имущества,
до 7,86 млн тенге — за вред жизни и здоровью.
Обязательность: полис обязателен для всех автовладельцев.
Цена: регулируется государством и зависит от региона, стажа водителя, возраста и других коэффициентов.
Важное ограничение: не покрывает ущерб вашему автомобилю.
Чтобы избежать доплат из своего кармана при серьёзных авариях, можно подключить дополнительную опцию — ДГПО, которая расширяет лимит ответственности. Стоимость начинается от 1 300 тенге.
КАСКО — это добровольная страховка, которая покрывает ущерб, нанесённый вашему автомобилю, вне зависимости от того, кто виноват в аварии.
Цель: защита имущества самого владельца.
Что покрывает:
ДТП (в том числе при вашей вине),
угон и кражу,
пожар, взрыв, падение предметов,
стихийные бедствия (град, наводнение),
вандализм и грабёж.
Выплаты: в зависимости от условий договора — вплоть до полной стоимости автомобиля.
Обязательность: не является обязательным, но часто требуется при автокредите.
Цена: формируется страховой компанией индивидуально и зависит от:
возраста и стажа водителя,
модели автомобиля,
набора включённых рисков,
страховой истории.
В некоторых компаниях, например, Jusan Garant, доступен вариант лимитированного КАСКО, покрывающего только ДТП. Его стоимость стартует от 30 000 тенге.
Сравнивать ОГПО и КАСКО между собой некорректно — эти виды страхования дополняют друг друга:
ОГПО защищает других от ваших действий на дороге.
КАСКО защищает вас и ваш автомобиль от любых неприятностей, в том числе по вашей вине.
возмещение ущерба пострадавшим (ОГПО),
восстановление вашего авто или компенсацию полной стоимости при утере (КАСКО),
дополнительную уверенность при кредите или вождения по сложным условиям.
Оформление двух видов страхования — это не переплата, а разумный подход к личной безопасности и защите имущества. ОГПО — это минимум, КАСКО — гарантия финансовой устойчивости в экстренной ситуации. Чтобы не оказаться в убытке после ДТП или угона, лучше иметь оба полиса — и обязательный, и добровольный.
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