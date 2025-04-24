Как выбрать автостраховку в Казахстане: КАСКО против ОГПО

Большинство автолюбителей хотя бы раз сталкивались с терминами ОГПО и КАСКО, но далеко не все понимают их различие, необходимость и как они работают в связке. Особенно актуальны эти вопросы при покупке автомобиля, оформлении автокредита или возникновении ДТП, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: ru.pinterest.com

Рассказываем, чем отличаются виды автостраховки, что покрывают, сколько стоят и почему стоит оформлять оба полиса.

Что такое ОГПО и зачем оно нужно

ОГПО (Обязательное Гражданско-правовое страхование владельцев транспортных средств) — это вид страхования, который защищает не вас, а тех, кому вы случайно нанесли ущерб на дороге.

Основные характеристики ОГПО:

Цель: покрытие ущерба, нанесённого другим участникам ДТП.

Кому выплачиваются средства: пострадавшей стороне.

Предел выплат: до 2,35 млн тенге — за повреждение имущества, до 7,86 млн тенге — за вред жизни и здоровью.

Обязательность: полис обязателен для всех автовладельцев.

Цена: регулируется государством и зависит от региона, стажа водителя, возраста и других коэффициентов.

Важное ограничение: не покрывает ущерб вашему автомобилю.

Чтобы избежать доплат из своего кармана при серьёзных авариях, можно подключить дополнительную опцию — ДГПО, которая расширяет лимит ответственности. Стоимость начинается от 1 300 тенге.

Что такое КАСКО и зачем оно нужно

КАСКО — это добровольная страховка, которая покрывает ущерб, нанесённый вашему автомобилю, вне зависимости от того, кто виноват в аварии.

Что включает КАСКО:

Цель: защита имущества самого владельца.

Что покрывает: ДТП (в том числе при вашей вине), угон и кражу, пожар, взрыв, падение предметов, стихийные бедствия (град, наводнение), вандализм и грабёж.

Выплаты: в зависимости от условий договора — вплоть до полной стоимости автомобиля.

Обязательность: не является обязательным, но часто требуется при автокредите.

Цена: формируется страховой компанией индивидуально и зависит от: возраста и стажа водителя, модели автомобиля, набора включённых рисков, страховой истории.



В некоторых компаниях, например, Jusan Garant, доступен вариант лимитированного КАСКО, покрывающего только ДТП. Его стоимость стартует от 30 000 тенге.

Почему лучше иметь оба полиса

Сравнивать ОГПО и КАСКО между собой некорректно — эти виды страхования дополняют друг друга:

ОГПО защищает других от ваших действий на дороге.

КАСКО защищает вас и ваш автомобиль от любых неприятностей, в том числе по вашей вине.

Комплексная защита включает:

возмещение ущерба пострадавшим (ОГПО),

восстановление вашего авто или компенсацию полной стоимости при утере (КАСКО),

дополнительную уверенность при кредите или вождения по сложным условиям.

Вывод

Оформление двух видов страхования — это не переплата, а разумный подход к личной безопасности и защите имущества. ОГПО — это минимум, КАСКО — гарантия финансовой устойчивости в экстренной ситуации. Чтобы не оказаться в убытке после ДТП или угона, лучше иметь оба полиса — и обязательный, и добровольный.