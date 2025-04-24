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24.04.2025, 18:40

Ситуация не так плоха, как вам кажется. Она гораздо хуже

Новости Казахстана 0 803

Современная экономическая политика всё чаще напоминает противоречивую игру смыслов. Так, президент одной из стран вводит импортные пошлины, утверждая, что это приведёт к снижению внутренних цен. В другой стране, в частности в Казахстане, правительство запускает масштабную программу поддержки экономики, не вполне осознавая последствия таких шагов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: © Андрей Лунин
Фото: © Андрей Лунин

Экономист Алмас Чукин рассуждает о том, к каким результатам приведут попытки правительства Казахстана стимулировать развитие МСБ

Казахстанский сценарий: «Байтерек» и 8 трлн тенге

Правительство Казахстана анонсировало амбициозные меры по наращиванию финансирования реального сектора. В частности, капитал национального холдинга «Байтерек» в 2025 году увеличат на 1 трлн тенге. Эти средства должны стать основой для запуска проектов на сумму 8 трлн тенге, с прицелом на рост производства и создание рабочих мест. Кроме того, малому и среднему бизнесу (МСБ) пообещаны кредиты и субсидии на общую сумму 1,7 трлн тенге. Планируется поддержать около 30 тысяч проектов.

Ножницы неравенства: кому достанется бюджетный «допинг»?

Однако за внешне обнадеживающими цифрами кроется системная проблема. Государственные деньги — это ресурс ограниченный. И если 30 тысяч МСБ получат поддержку, то десятки тысяч других останутся в стороне, вынужденные брать кредиты под рыночные, зачастую непосильные, ставки. Возникает искажение конкурентной среды: выигрывают не лучшие, а те, кто сумел наладить отношения с государственными структурами.

Двойная игра: экономика между огнём и льдом

Два центра — две логики

Экономическая система любого государства опирается на взаимодействие двух ключевых институтов: правительства и национального банка. У каждого своя задача. Правительство стремится к экономическому росту и социальной стабильности. Национальный банк отвечает за контроль над инфляцией и устойчивость валюты. Их интересы часто не совпадают — и в этом нет ничего необычного. Это и есть диалектика — единство и борьба противоположностей.

Механика противоречий: одно лечим — другое калечим

Пока Нацбанк повышает базовую ставку, пытаясь обуздать инфляцию, правительство одновременно вбрасывает в рынок триллионы бюджетных тенге, чтобы стимулировать рост. Это экономический оксюморон: один и тот же организм получает два несовместимых лекарства — стимулятор и седатив. В итоге нет ни реального роста, ни ощутимого облегчения. Кредиты остаются дорогими, а бизнес — зажатым.

Где выход: рецепт честного рынка

Не вливать, а выждать

Большинство предложений по поддержке бизнеса сводятся к одному — «дайте дешевые деньги». Но за этим стоит простая истина: чтобы дать, нужно сначала где-то взять. А берут у всех — через налоги, через перераспределение бюджета. И отдают тем, кто сумел убедить государство в своей нужности.

Альтернатива — терпение и правила игры

Вместо очередного витка искусственного стимулирования экономика нуждается в паузе. Нужно дать инфляции снизиться, позволить Национальному банку ослабить монетарную политику, после чего рынок сам определит сильнейших. В условиях низкой ставки кредит станет доступнее для всех, а не избранных.

Прогноз: смена приоритетов — от роста к выживанию

Будущее: не рост, а социальные обязательства

Наступают тяжёлые времена. Казахстану, возможно, придётся не разгонять экономику, а изыскивать ресурсы хотя бы на выполнение социальных обязательств. Простой пример: при цене на нефть в 66 долларов за баррель страна недополучит около 1,5 трлн тенге в бюджет. А это 10% всех плановых доходов.

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