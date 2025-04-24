Ситуация не так плоха, как вам кажется. Она гораздо хуже

Современная экономическая политика всё чаще напоминает противоречивую игру смыслов. Так, президент одной из стран вводит импортные пошлины, утверждая, что это приведёт к снижению внутренних цен. В другой стране, в частности в Казахстане, правительство запускает масштабную программу поддержки экономики, не вполне осознавая последствия таких шагов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

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Экономист Алмас Чукин рассуждает о том, к каким результатам приведут попытки правительства Казахстана стимулировать развитие МСБ

Казахстанский сценарий: «Байтерек» и 8 трлн тенге

Правительство Казахстана анонсировало амбициозные меры по наращиванию финансирования реального сектора. В частности, капитал национального холдинга «Байтерек» в 2025 году увеличат на 1 трлн тенге. Эти средства должны стать основой для запуска проектов на сумму 8 трлн тенге, с прицелом на рост производства и создание рабочих мест. Кроме того, малому и среднему бизнесу (МСБ) пообещаны кредиты и субсидии на общую сумму 1,7 трлн тенге. Планируется поддержать около 30 тысяч проектов.

Ножницы неравенства: кому достанется бюджетный «допинг»?

Однако за внешне обнадеживающими цифрами кроется системная проблема. Государственные деньги — это ресурс ограниченный. И если 30 тысяч МСБ получат поддержку, то десятки тысяч других останутся в стороне, вынужденные брать кредиты под рыночные, зачастую непосильные, ставки. Возникает искажение конкурентной среды: выигрывают не лучшие, а те, кто сумел наладить отношения с государственными структурами.

Двойная игра: экономика между огнём и льдом

Два центра — две логики

Экономическая система любого государства опирается на взаимодействие двух ключевых институтов: правительства и национального банка. У каждого своя задача. Правительство стремится к экономическому росту и социальной стабильности. Национальный банк отвечает за контроль над инфляцией и устойчивость валюты. Их интересы часто не совпадают — и в этом нет ничего необычного. Это и есть диалектика — единство и борьба противоположностей.

Механика противоречий: одно лечим — другое калечим

Пока Нацбанк повышает базовую ставку, пытаясь обуздать инфляцию, правительство одновременно вбрасывает в рынок триллионы бюджетных тенге, чтобы стимулировать рост. Это экономический оксюморон: один и тот же организм получает два несовместимых лекарства — стимулятор и седатив. В итоге нет ни реального роста, ни ощутимого облегчения. Кредиты остаются дорогими, а бизнес — зажатым.

Где выход: рецепт честного рынка

Не вливать, а выждать

Большинство предложений по поддержке бизнеса сводятся к одному — «дайте дешевые деньги». Но за этим стоит простая истина: чтобы дать, нужно сначала где-то взять. А берут у всех — через налоги, через перераспределение бюджета. И отдают тем, кто сумел убедить государство в своей нужности.

Альтернатива — терпение и правила игры

Вместо очередного витка искусственного стимулирования экономика нуждается в паузе. Нужно дать инфляции снизиться, позволить Национальному банку ослабить монетарную политику, после чего рынок сам определит сильнейших. В условиях низкой ставки кредит станет доступнее для всех, а не избранных.

Прогноз: смена приоритетов — от роста к выживанию

Будущее: не рост, а социальные обязательства

Наступают тяжёлые времена. Казахстану, возможно, придётся не разгонять экономику, а изыскивать ресурсы хотя бы на выполнение социальных обязательств. Простой пример: при цене на нефть в 66 долларов за баррель страна недополучит около 1,5 трлн тенге в бюджет. А это 10% всех плановых доходов.