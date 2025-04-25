В Казахстане предложили признать невидимые профессии

Сенатор Айгуль Капбарова заявила о необходимости включения современных цифровых специальностей в национальный классификатор профессий. Это, по её словам, позволит вывести из тени десятки тысяч работников и предоставить им трудовые права и социальные гарантии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: lsm.kz

Почему это важно

По данным сенатора, в стране уже сегодня работают тысячи специалистов, чьи профессии не признаны официально. Они остаются вне правового поля, не имеют официального трудового статуса и зачастую не участвуют в налоговой системе.

Речь идет о таких востребованных специалистах, как:

DevOps-инженеры

Data-аналитики и эксперты

SMM-менеджеры

Таргетологи

Креаторы

Специалисты по геймингу и цифровому контенту

«Это реальные участники экономики, особенно в сфере цифровой рекламы и продвижения, но в статистике они попросту не учитываются», — подчеркнула Капбарова.

Предложения по решению проблемы

Сенатор предложила комплексный подход к легализации и поддержке новых профессий:

Внести новые специальности в классификатор профессий

Это создаст правовую основу для трудовых договоров, пенсионных отчислений и других соцгарантий. Разработать образовательные программы в вузах и колледжах

Учебные заведения должны начать подготовку специалистов по новым востребованным направлениям. Учредить государственные гранты на обучение

Это обеспечит доступ к профессиям для молодежи и снизит барьеры входа в индустрию. Создать экспертную группу для определения необходимых навыков

Специалисты совместно с рынком труда определят, какие компетенции должны быть у новых специалистов. Внедрить современные инструменты статистики

Это поможет более точно отслеживать динамику занятости и спроса на рынке труда.

Результаты, которых ожидают

По мнению Айгуль Капбаровой, реализация этих мер: