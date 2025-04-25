В Казахстане предложили признать невидимые профессии

Сенатор Айгуль Капбарова заявила о необходимости включения современных цифровых специальностей в национальный классификатор профессий. Это, по её словам, позволит вывести из тени десятки тысяч работников и предоставить им трудовые права и социальные гарантии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным сенатора, в стране уже сегодня работают тысячи специалистов, чьи профессии не признаны официально. Они остаются вне правового поля, не имеют официального трудового статуса и зачастую не участвуют в налоговой системе.
Речь идет о таких востребованных специалистах, как:
DevOps-инженеры
Data-аналитики и эксперты
SMM-менеджеры
Таргетологи
Креаторы
Специалисты по геймингу и цифровому контенту
«Это реальные участники экономики, особенно в сфере цифровой рекламы и продвижения, но в статистике они попросту не учитываются», — подчеркнула Капбарова.
Сенатор предложила комплексный подход к легализации и поддержке новых профессий:
Внести новые специальности в классификатор профессий
Это создаст правовую основу для трудовых договоров, пенсионных отчислений и других соцгарантий.
Разработать образовательные программы в вузах и колледжах
Учебные заведения должны начать подготовку специалистов по новым востребованным направлениям.
Учредить государственные гранты на обучение
Это обеспечит доступ к профессиям для молодежи и снизит барьеры входа в индустрию.
Создать экспертную группу для определения необходимых навыков
Специалисты совместно с рынком труда определят, какие компетенции должны быть у новых специалистов.
Внедрить современные инструменты статистики
Это поможет более точно отслеживать динамику занятости и спроса на рынке труда.
По мнению Айгуль Капбаровой, реализация этих мер:
Повысит статус новых профессий
Выведет значительную часть экономики из тени
Увеличит налоговые поступления
Обеспечит защиту прав тысяч казахстанцев, работающих в цифровой сфере
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