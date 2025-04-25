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24.04.2025, 20:10

В Казахстане предложили признать невидимые профессии

Новости Казахстана 0 2 103

Сенатор Айгуль Капбарова заявила о необходимости включения современных цифровых специальностей в национальный классификатор профессий. Это, по её словам, позволит вывести из тени десятки тысяч работников и предоставить им трудовые права и социальные гарантии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Почему это важно

По данным сенатора, в стране уже сегодня работают тысячи специалистов, чьи профессии не признаны официально. Они остаются вне правового поля, не имеют официального трудового статуса и зачастую не участвуют в налоговой системе.

Речь идет о таких востребованных специалистах, как:

  • DevOps-инженеры

  • Data-аналитики и эксперты

  • SMM-менеджеры

  • Таргетологи

  • Креаторы

  • Специалисты по геймингу и цифровому контенту

«Это реальные участники экономики, особенно в сфере цифровой рекламы и продвижения, но в статистике они попросту не учитываются», — подчеркнула Капбарова.

Предложения по решению проблемы

Сенатор предложила комплексный подход к легализации и поддержке новых профессий:

  1. Внести новые специальности в классификатор профессий
    Это создаст правовую основу для трудовых договоров, пенсионных отчислений и других соцгарантий.

  2. Разработать образовательные программы в вузах и колледжах
    Учебные заведения должны начать подготовку специалистов по новым востребованным направлениям.

  3. Учредить государственные гранты на обучение
    Это обеспечит доступ к профессиям для молодежи и снизит барьеры входа в индустрию.

  4. Создать экспертную группу для определения необходимых навыков
    Специалисты совместно с рынком труда определят, какие компетенции должны быть у новых специалистов.

  5. Внедрить современные инструменты статистики
    Это поможет более точно отслеживать динамику занятости и спроса на рынке труда.

Результаты, которых ожидают

По мнению Айгуль Капбаровой, реализация этих мер:

  • Повысит статус новых профессий

  • Выведет значительную часть экономики из тени

  • Увеличит налоговые поступления

  • Обеспечит защиту прав тысяч казахстанцев, работающих в цифровой сфере

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