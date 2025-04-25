«Дай позвонить»: казахстанец оформлял микрозаймы на владельцев за одну минуту

В Западно-Казахстанской области задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств. По данным департамента полиции, он использовал простой, но эффективный способ — под различными предлогами просил у людей мобильные телефоны, якобы чтобы сделать срочный звонок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
После получения доступа к устройствам он:
открывал приложения микрофинансовых организаций;
оформлял займы на имя владельца телефона;
переводил полученные средства на свои личные счета.
Жертвами становились как знакомые подозреваемого, так и случайные прохожие, не заподозрившие подвоха.
Как сообщили в полиции, на сегодняшний день установлено шесть эпизодов преступной деятельности. Совокупный ущерб, нанесённый потерпевшим, составил более 300 тысяч тенге.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и даёт признательные показания.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости бережно относиться к своим цифровым устройствам и соблюдать цифровую гигиену. Чтобы не стать жертвой подобных схем, полиция рекомендует:
Не передавать мобильные телефоны посторонним лицам — даже если просьба звучит безобидно;
Устанавливать PIN-коды и биометрическую защиту на разблокировку устройства;
Ограничить оформление онлайн-займов через сторонние сервисы без обязательного подтверждения через SMS или мобильное приложение банка;
Периодически проверять активность в личных кабинетах микрофинансовых организаций.
Это уже не первый случай подобного рода. Ранее житель Уральска стал жертвой другой аферы — попытка завести отношения в интернете обернулась для него ограблением на свидании.
Комментарии0 комментарий(ев)