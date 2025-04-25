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24.04.2025, 21:05

«Дай позвонить»: казахстанец оформлял микрозаймы на владельцев за одну минуту

Новости Казахстана 0 700

В Западно-Казахстанской области задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств. По данным департамента полиции, он использовал простой, но эффективный способ — под различными предлогами просил у людей мобильные телефоны, якобы чтобы сделать срочный звонок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как действовал злоумышленник

После получения доступа к устройствам он:

  • открывал приложения микрофинансовых организаций;

  • оформлял займы на имя владельца телефона;

  • переводил полученные средства на свои личные счета.

Жертвами становились как знакомые подозреваемого, так и случайные прохожие, не заподозрившие подвоха.

Размер ущерба и уголовное дело

Как сообщили в полиции, на сегодняшний день установлено шесть эпизодов преступной деятельности. Совокупный ущерб, нанесённый потерпевшим, составил более 300 тысяч тенге.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и даёт признательные показания.

Рекомендации полиции

Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости бережно относиться к своим цифровым устройствам и соблюдать цифровую гигиену. Чтобы не стать жертвой подобных схем, полиция рекомендует:

  • Не передавать мобильные телефоны посторонним лицам — даже если просьба звучит безобидно;

  • Устанавливать PIN-коды и биометрическую защиту на разблокировку устройства;

  • Ограничить оформление онлайн-займов через сторонние сервисы без обязательного подтверждения через SMS или мобильное приложение банка;

  • Периодически проверять активность в личных кабинетах микрофинансовых организаций.

Напомним

Это уже не первый случай подобного рода. Ранее житель Уральска стал жертвой другой аферы — попытка завести отношения в интернете обернулась для него ограблением на свидании.

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