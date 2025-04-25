Цифровая революция на рынке жилья: Казахстан отказывается от риелторов и нотариусов

Рынок недвижимости Казахстана вступает в новую эру. Уже к концу 2025 года большинство сделок купли-продажи жилья будет совершаться онлайн — без участия риелторов, а в некоторых случаях и без нотариального сопровождения. Такой прогноз озвучили участники XVI Съезда риелторов, прошедшего в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Согласно экспертам, рынок переживает тектонические изменения:
Появляются цифровые сервисы, позволяющие продавать и покупать жилье в несколько кликов.
Платформы “цифровых риелторов” и сервисы онлайн-оценки недвижимости активно выходят на рынок.
“Яндекс.Недвижимость” и другие IT-гиганты заявляют о старте в Казахстане.
Международный эксперт по недвижимости Лев Тетин назвал происходящее "тёмными временами" для традиционных риелторов и нотариусов. В России такие платформы уже успешно работают и вытесняют посредников из большинства сделок.
После рекордного 2021 года (606 тысяч сделок, почти 40 млн кв. м жилья), казахстанский рынок недвижимости пережил спад. Однако 2024 год стал переломным:
Прогноз на 2025 год — около 415–420 тысяч сделок.
Рынок стабилизируется, возвращаясь к умеренной, но предсказуемой активности.
По данным Krisha.kz, наиболее востребованы:
Двухкомнатные квартиры площадью 41–60 кв. м;
Ценовой диапазон — от 25 до 46 млн тенге;
Средний срок продажи — 2,5 месяца, но адекватно оцененные квартиры уходят за 30–45 дней.
Кредитование остается главным инструментом на рынке. В Алматы, например:
В декабре 2024 года на 50 тысяч сделок пришлось 273 млрд тенге ипотечных средств;
Большинство займов направлены на покупку первичного жилья;
Возрастает потребность в поддержке сделок на вторичном рынке.
Несмотря на популярные представления, ценовой рост на жильё в Казахстане приостановился. Как отмечает Нина Лукьяненко, советник президента Объединённой ассоциации риелторов:
Рынок стагнирует, а не растёт;
Сроки экспозиции квартир остаются высокими — более 2,5 месяцев;
Основная причина — переоценка объектов и недостаточный спрос.
Сдержанный рост на рынке жилья напрямую связан с текущей экономической политикой государства:
Увеличиваются налоги и ставки по кредитам;
Государство сознательно сдерживает потребление, чтобы перезапустить экономику;
Эксперты считают, что страна застряла между замедлением и рецессией.
Цифровизация стремительно меняет правила игры на рынке недвижимости Казахстана. Привычные схемы работы риелторов и нотариусов уступают место онлайн-сервисам, а покупатели всё чаще рассчитывают на ипотеку. Однако рост цен — пока миф: рынок балансирует между ожиданием и переоценкой, под давлением макроэкономических факторов.
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