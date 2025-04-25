Цифровая революция на рынке жилья: Казахстан отказывается от риелторов и нотариусов

Рынок недвижимости Казахстана вступает в новую эру. Уже к концу 2025 года большинство сделок купли-продажи жилья будет совершаться онлайн — без участия риелторов, а в некоторых случаях и без нотариального сопровождения. Такой прогноз озвучили участники XVI Съезда риелторов, прошедшего в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

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От живых агентов к цифровым платформам

Согласно экспертам, рынок переживает тектонические изменения:

Появляются цифровые сервисы , позволяющие продавать и покупать жилье в несколько кликов.

Платформы “цифровых риелторов” и сервисы онлайн-оценки недвижимости активно выходят на рынок.

“Яндекс.Недвижимость” и другие IT-гиганты заявляют о старте в Казахстане.

Международный эксперт по недвижимости Лев Тетин назвал происходящее "тёмными временами" для традиционных риелторов и нотариусов. В России такие платформы уже успешно работают и вытесняют посредников из большинства сделок.

Жильё восстанавливает позиции: рынок выходит из спада

После рекордного 2021 года (606 тысяч сделок, почти 40 млн кв. м жилья), казахстанский рынок недвижимости пережил спад. Однако 2024 год стал переломным:

Прогноз на 2025 год — около 415–420 тысяч сделок.

Рынок стабилизируется, возвращаясь к умеренной, но предсказуемой активности.

По данным Krisha.kz, наиболее востребованы:

Двухкомнатные квартиры площадью 41–60 кв. м ;

Ценовой диапазон — от 25 до 46 млн тенге;

Средний срок продажи — 2,5 месяца, но адекватно оцененные квартиры уходят за 30–45 дней.

Ипотека — двигатель сделок

Кредитование остается главным инструментом на рынке. В Алматы, например:

В декабре 2024 года на 50 тысяч сделок пришлось 273 млрд тенге ипотечных средств ;

Большинство займов направлены на покупку первичного жилья ;

Возрастает потребность в поддержке сделок на вторичном рынке.

Цены не растут: рынок в фазе стагнации

Несмотря на популярные представления, ценовой рост на жильё в Казахстане приостановился. Как отмечает Нина Лукьяненко, советник президента Объединённой ассоциации риелторов:

Рынок стагнирует , а не растёт;

Сроки экспозиции квартир остаются высокими — более 2,5 месяцев;

Основная причина — переоценка объектов и недостаточный спрос.

Экономический контекст: инфляция, налоги и торможение спроса

Сдержанный рост на рынке жилья напрямую связан с текущей экономической политикой государства:

Увеличиваются налоги и ставки по кредитам ;

Государство сознательно сдерживает потребление , чтобы перезапустить экономику;

Эксперты считают, что страна застряла между замедлением и рецессией.

Итог

Цифровизация стремительно меняет правила игры на рынке недвижимости Казахстана. Привычные схемы работы риелторов и нотариусов уступают место онлайн-сервисам, а покупатели всё чаще рассчитывают на ипотеку. Однако рост цен — пока миф: рынок балансирует между ожиданием и переоценкой, под давлением макроэкономических факторов.