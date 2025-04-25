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25.04.2025, 07:33

Миллиардеров — 20, а бедных — миллионы: как устроено богатство в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 918

Аналитики подсчитали, сколько долларовых миллиардеров проживает в Казахстане, и сравнили этот показатель с другими странами. По числу сверхбогатых граждан республика оказалась на уровне ряда государств Европы и Ближнего Востока, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Казахстан в списке стран с «умеренным» числом миллиардеров

Согласно данным ресурса Visual Capitalist, в Казахстане насчитывается не более 20 долларовых миллиардеров. Этот показатель соответствует уровню следующих стран:

  • Саудовская Аравия

  • Оман

  • Египет

  • Украина

  • Болгария

  • Польша

  • Португалия

  • Бельгия

Таким образом, Казахстан находится в одной группе с европейскими и ближневосточными странами, демонстрируя средний уровень концентрации сверхбогатых лиц.

Лидеры мирового рейтинга миллиардеров

Наиболее высокие показатели по числу долларовых миллиардеров зафиксированы в крупнейших экономиках мира. В пятерку лидеров вошли:

  1. США — 902 миллиардера

  2. Китай — 516

  3. Индия — 205

  4. Германия — 171

  5. Россия — 140

Эти страны формируют ядро глобального финансового влияния и располагают крупнейшими активами и капиталами.

Доходы самых богатых и бедных казахстанцев: разрыв впечатляет

Помимо данных о миллиардерах, аналитики также проанализировали доходы казахстанцев, входящих в разные социально-экономические слои. Результаты показывают значительный разрыв:

  • 10% самых богатых граждан зарабатывают в среднем более 22 долларов в день (свыше 11 000 тенге)

  • 10% самых бедных — примерно 7 долларов в день (почти 4 000 тенге)

Таким образом, ежедневный доход самых обеспеченных граждан превышает заработок беднейших почти в 3,2 раза.

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