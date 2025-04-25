Миллиардеров — 20, а бедных — миллионы: как устроено богатство в Казахстане

Аналитики подсчитали, сколько долларовых миллиардеров проживает в Казахстане, и сравнили этот показатель с другими странами. По числу сверхбогатых граждан республика оказалась на уровне ряда государств Европы и Ближнего Востока, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

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Казахстан в списке стран с «умеренным» числом миллиардеров

Согласно данным ресурса Visual Capitalist, в Казахстане насчитывается не более 20 долларовых миллиардеров. Этот показатель соответствует уровню следующих стран:

Саудовская Аравия

Оман

Египет

Украина

Болгария

Польша

Португалия

Бельгия

Таким образом, Казахстан находится в одной группе с европейскими и ближневосточными странами, демонстрируя средний уровень концентрации сверхбогатых лиц.

Лидеры мирового рейтинга миллиардеров

Наиболее высокие показатели по числу долларовых миллиардеров зафиксированы в крупнейших экономиках мира. В пятерку лидеров вошли:

США — 902 миллиардера Китай — 516 Индия — 205 Германия — 171 Россия — 140

Эти страны формируют ядро глобального финансового влияния и располагают крупнейшими активами и капиталами.

Доходы самых богатых и бедных казахстанцев: разрыв впечатляет

Помимо данных о миллиардерах, аналитики также проанализировали доходы казахстанцев, входящих в разные социально-экономические слои. Результаты показывают значительный разрыв:

10% самых богатых граждан зарабатывают в среднем более 22 долларов в день (свыше 11 000 тенге)

10% самых бедных — примерно 7 долларов в день (почти 4 000 тенге)

Таким образом, ежедневный доход самых обеспеченных граждан превышает заработок беднейших почти в 3,2 раза.