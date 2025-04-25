Миллиардеров — 20, а бедных — миллионы: как устроено богатство в Казахстане

Аналитики подсчитали, сколько долларовых миллиардеров проживает в Казахстане, и сравнили этот показатель с другими странами. По числу сверхбогатых граждан республика оказалась на уровне ряда государств Европы и Ближнего Востока, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz
Согласно данным ресурса Visual Capitalist, в Казахстане насчитывается не более 20 долларовых миллиардеров. Этот показатель соответствует уровню следующих стран:
Саудовская Аравия
Оман
Египет
Украина
Болгария
Польша
Португалия
Бельгия
Таким образом, Казахстан находится в одной группе с европейскими и ближневосточными странами, демонстрируя средний уровень концентрации сверхбогатых лиц.
Наиболее высокие показатели по числу долларовых миллиардеров зафиксированы в крупнейших экономиках мира. В пятерку лидеров вошли:
США — 902 миллиардера
Китай — 516
Индия — 205
Германия — 171
Россия — 140
Эти страны формируют ядро глобального финансового влияния и располагают крупнейшими активами и капиталами.
Помимо данных о миллиардерах, аналитики также проанализировали доходы казахстанцев, входящих в разные социально-экономические слои. Результаты показывают значительный разрыв:
10% самых богатых граждан зарабатывают в среднем более 22 долларов в день (свыше 11 000 тенге)
10% самых бедных — примерно 7 долларов в день (почти 4 000 тенге)
Таким образом, ежедневный доход самых обеспеченных граждан превышает заработок беднейших почти в 3,2 раза.
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