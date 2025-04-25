Путь в безопасную жизнь: кто и зачем бежит в Казахстан

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало актуальную статистику по числу иностранных граждан, получивших статус беженцев или находящихся в процессе его оформления на территории Казахстана, сообщает Lada.kz
По состоянию на 2025 год:
301 человек официально признан беженцем
265 лиц находятся в статусе ходатайствующих о предоставлении убежища
Большинство из них проживают в городе Алматы и Алматинской области.
Казахстан стал участником международной системы защиты беженцев 15 декабря 1998 года, присоединившись к Конвенции ООН "О статусе беженцев" (1951 г.). Это наложило на страну ряд международных обязательств в области предоставления убежища и защиты прав мигрантов.
Действующее казахстанское законодательство регулирует положение беженцев и лиц, ищущих убежище, на основе ключевых международных принципов:
Принцип невысылки — защита от принудительного возвращения в страну, где может угрожать опасность
Прозрачная процедура получения статуса беженца
Недискриминация по национальному, религиозному или иному признаку
Конфиденциальность информации
Защита прав детей
Принцип единства семьи
Граждане, получившие статус беженца или подавшие заявление на его предоставление, имеют ряд социальных, экономических и образовательных прав:
Доступ к бесплатной медицинской помощи
Возможность получения социальной поддержки наравне с гражданами Казахстана
Разрешение на трудовую деятельность без необходимости оформления специального разрешения
Возможность открытия и ведения бизнеса
Дети беженцев имеют равные права на образование:
Посещение детских садов и школ на бесплатной основе
Поступление в вузы и обучение в магистратуре и докторантуре на общих условиях конкурса
Беженцы имеют право подать документы на:
Постоянное проживание
Гражданство Республики Казахстан
Для подачи не требуется справка о несудимости из страны происхождения
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