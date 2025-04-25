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25.04.2025, 09:20

Путь в безопасную жизнь: кто и зачем бежит в Казахстан

Новости Казахстана 0 439

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало актуальную статистику по числу иностранных граждан, получивших статус беженцев или находящихся в процессе его оформления на территории Казахстана, сообщает Lada.kz

 

Фото: rt.com
Фото: rt.com

Сколько беженцев в стране

По состоянию на 2025 год:

  • 301 человек официально признан беженцем

  • 265 лиц находятся в статусе ходатайствующих о предоставлении убежища

Большинство из них проживают в городе Алматы и Алматинской области.

Международные обязательства Казахстана

Казахстан стал участником международной системы защиты беженцев 15 декабря 1998 года, присоединившись к Конвенции ООН "О статусе беженцев" (1951 г.). Это наложило на страну ряд международных обязательств в области предоставления убежища и защиты прав мигрантов.

Закон "О беженцах": что он гарантирует

Действующее казахстанское законодательство регулирует положение беженцев и лиц, ищущих убежище, на основе ключевых международных принципов:

  • Принцип невысылки — защита от принудительного возвращения в страну, где может угрожать опасность

  • Прозрачная процедура получения статуса беженца

  • Недискриминация по национальному, религиозному или иному признаку

  • Конфиденциальность информации

  • Защита прав детей

  • Принцип единства семьи

Какие права имеют беженцы и ищущие убежище

Граждане, получившие статус беженца или подавшие заявление на его предоставление, имеют ряд социальных, экономических и образовательных прав:

1. Медицинская и социальная помощь

  • Доступ к бесплатной медицинской помощи

  • Возможность получения социальной поддержки наравне с гражданами Казахстана

2. Право на труд и предпринимательство

  • Разрешение на трудовую деятельность без необходимости оформления специального разрешения

  • Возможность открытия и ведения бизнеса

3. Образование для детей

  • Дети беженцев имеют равные права на образование:

    • Посещение детских садов и школ на бесплатной основе

    • Поступление в вузы и обучение в магистратуре и докторантуре на общих условиях конкурса

4. Путь к гражданству

  • Беженцы имеют право подать документы на:

    • Постоянное проживание

    • Гражданство Республики Казахстан

  • Для подачи не требуется справка о несудимости из страны происхождения

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