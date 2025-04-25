Путь в безопасную жизнь: кто и зачем бежит в Казахстан

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало актуальную статистику по числу иностранных граждан, получивших статус беженцев или находящихся в процессе его оформления на территории Казахстана, сообщает Lada.kz

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Сколько беженцев в стране

По состоянию на 2025 год:

301 человек официально признан беженцем

265 лиц находятся в статусе ходатайствующих о предоставлении убежища

Большинство из них проживают в городе Алматы и Алматинской области.

Международные обязательства Казахстана

Казахстан стал участником международной системы защиты беженцев 15 декабря 1998 года, присоединившись к Конвенции ООН "О статусе беженцев" (1951 г.). Это наложило на страну ряд международных обязательств в области предоставления убежища и защиты прав мигрантов.

Закон "О беженцах": что он гарантирует

Действующее казахстанское законодательство регулирует положение беженцев и лиц, ищущих убежище, на основе ключевых международных принципов:

Принцип невысылки — защита от принудительного возвращения в страну, где может угрожать опасность

Прозрачная процедура получения статуса беженца

Недискриминация по национальному, религиозному или иному признаку

Конфиденциальность информации

Защита прав детей

Принцип единства семьи

Какие права имеют беженцы и ищущие убежище

Граждане, получившие статус беженца или подавшие заявление на его предоставление, имеют ряд социальных, экономических и образовательных прав:

1. Медицинская и социальная помощь

Доступ к бесплатной медицинской помощи

Возможность получения социальной поддержки наравне с гражданами Казахстана

2. Право на труд и предпринимательство

Разрешение на трудовую деятельность без необходимости оформления специального разрешения

Возможность открытия и ведения бизнеса

3. Образование для детей

Дети беженцев имеют равные права на образование : Посещение детских садов и школ на бесплатной основе Поступление в вузы и обучение в магистратуре и докторантуре на общих условиях конкурса



4. Путь к гражданству