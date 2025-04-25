Легендарный велогонщик Александр Винокуров: «Хожу, справки собираю, чтобы доказать свой стаж»

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Олимпийский чемпион Александр Винокуров заявил, что до сих пор не может получить пожизненные выплаты от государства, несмотря на свое спортивное наследие. В интервью подкасту Dope Soz он рассказал, что сталкивается с бюрократическими трудностями при подтверждении трудового стажа в сборной Казахстана.

«Я с 1991 года в сборной Казахстана. А сейчас хожу, собираю справки, чтобы доказать, что отработал 20 лет. Зарплата, конечно, шикарная — 350-400 тысяч тенге», — отметил Винокуров.

Что за выплаты положены олимпийским чемпионам?

Речь идет о пожизненной ежемесячной стипендии, установленной для:

олимпийских чемпионов и призеров,

паралимпийцев и сурдлимпийцев,

чемпионов мира по олимпийским видам спорта,

а также их тренеров.

При этом обязательным условием является наличие не менее 20 лет стажа в области физической культуры и спорта на территории Казахстана.

Какие документы нужны для назначения выплат?

Комитет по делам спорта и физической культуры напомнил, что процедура назначения выплат одинаковая для всех и строго регламентирована. Для получения ежемесячного пособия необходимо собрать следующий пакет документов:

Удостоверение личности. Заявление на получение материального обеспечения. Документ, подтверждающий стаж — один из следующих: трудовая книжка;

трудовой договор с отметкой о прекращении;

выписка из приказов о приеме/увольнении;

ведомости по зарплате;

послужной список с печатью работодателя;

архивная справка о трудовой деятельности. Копия протокола соревнований, подтверждающая статус чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, либо чемпионата мира.

Ведомство подтвердило: документы Винокурова рассматриваются

В Министерстве культуры и спорта подтвердили, что в настоящее время ведется работа по сбору и верификации документов Александра Винокурова:

«Порядок получения выплат единый для всех. Выплата может быть назначена только при наличии подтвержденного стажа не менее 20 лет».

Каков размер пожизненной стипендии?

Согласно действующему законодательству, размер выплаты составляет 100 МРП в месяц. В 2025 году это — порядка 368 000 тенге.