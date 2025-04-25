Разбогател на словах: дар убеждения принес казахстанцу миллионы

В Акмолинской области сотрудники полиции ведут расследование в отношении мужчины, который, представившись успешным предпринимателем, обманным путем завладел крупной суммой денег. Как сообщили 25 апреля в пресс-службе Департамента полиции региона, жертвой мошенника стала местная жительница и ее сын, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz
Женщина рассказала полиции, что подозреваемый начал с установления дружеского контакта:
Представился бизнесменом, нуждающимся во временной поддержке;
Убедительно говорил о совместном бизнесе и финансовых трудностях;
Постепенно выстроил доверительные отношения с женщиной и ее сыном.
Когда доверие было полностью завоевано, мужчина стал просить деньги «на развитие дела» и «решение личных проблем».
Злоумышленник сумел убедить свою жертву и ее сына:
оформить на себя потребительские кредиты и автокредиты;
передать ему банковские карты с доступом к счетам;
не задавать лишних вопросов, уверяя в скорой прибыли от «общего дела».
Как выяснилось, все полученные средства мужчина тратил исключительно в личных целях.
Общий ущерб, причиненный семье, составил несколько миллионов тенге.
В настоящее время начато досудебное расследование, проводятся следственные мероприятия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и проверяют, мог ли мужчина обмануть и других граждан.
Стражи порядка вновь напоминают гражданам об элементарных правилах финансовой безопасности:
Никогда не передавайте свои банковские карты, логины и пароли посторонним;
Не оформляйте кредиты по чужой просьбе, даже если человек вызывает доверие;
Не поддавайтесь давлению, особенно если обещания выглядят слишком заманчиво.
Полиция советует изучать и применять простые меры защиты, чтобы не стать жертвой мошенников. Подробнее об этом можно узнать в специальных информационных материалах на сайтах правоохранительных органов.
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