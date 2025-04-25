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25.04.2025, 11:19

Разбогател на словах: дар убеждения принес казахстанцу миллионы

Новости Казахстана 0 414

В Акмолинской области сотрудники полиции ведут расследование в отношении мужчины, который, представившись успешным предпринимателем, обманным путем завладел крупной суммой денег. Как сообщили 25 апреля в пресс-службе Департамента полиции региона, жертвой мошенника стала местная жительница и ее сын, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

 

 

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Обещал бизнес — оказался мошенником

Женщина рассказала полиции, что подозреваемый начал с установления дружеского контакта:

  • Представился бизнесменом, нуждающимся во временной поддержке;

  • Убедительно говорил о совместном бизнесе и финансовых трудностях;

  • Постепенно выстроил доверительные отношения с женщиной и ее сыном.

Когда доверие было полностью завоевано, мужчина стал просить деньги «на развитие дела» и «решение личных проблем».

Как мужчина получил миллионы

Злоумышленник сумел убедить свою жертву и ее сына:

  • оформить на себя потребительские кредиты и автокредиты;

  • передать ему банковские карты с доступом к счетам;

  • не задавать лишних вопросов, уверяя в скорой прибыли от «общего дела».

Как выяснилось, все полученные средства мужчина тратил исключительно в личных целях.

Общий ущерб, причиненный семье, составил несколько миллионов тенге.

Полиция расследует инцидент

В настоящее время начато досудебное расследование, проводятся следственные мероприятия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и проверяют, мог ли мужчина обмануть и других граждан.

Полиция предупреждает: будьте осторожны

Стражи порядка вновь напоминают гражданам об элементарных правилах финансовой безопасности:

  • Никогда не передавайте свои банковские карты, логины и пароли посторонним;

  • Не оформляйте кредиты по чужой просьбе, даже если человек вызывает доверие;

  • Не поддавайтесь давлению, особенно если обещания выглядят слишком заманчиво.

Как защитить себя от подобных схем

Полиция советует изучать и применять простые меры защиты, чтобы не стать жертвой мошенников. Подробнее об этом можно узнать в специальных информационных материалах на сайтах правоохранительных органов.

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