Почему без подтверждения трудового стажа казахстанцы могут остаться без пенсии

На размер будущей пенсии казахстанцев влияет сразу несколько факторов, однако ключевое значение при этом имеют трудовой стаж и заработная плата. Особенно это касается той части пенсионных выплат, которая финансируется из государственного бюджета, сообщает Lada.kz

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По информации Департамента комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, пенсионное обеспечение в Республике Казахстан регулируется Социальным кодексом и включает в себя три уровня. Один из ключевых факторов при назначении выплат — это трудовой стаж.

Трехуровневая система пенсионного обеспечения

Согласно Социальному кодексу Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года №224-VII, пенсионная система страны состоит из следующих компонентов:

солидарная пенсия ,

государственная базовая пенсионная выплата ,

накопительная пенсия.

На сегодняшний день выплаты из государственного бюджета осуществляются по двум направлениям — базовая и солидарная пенсии. Оба этих вида напрямую зависят от наличия и продолжительности трудового стажа.

Базовая пенсионная выплата: какие периоды учитываются

При назначении государственной базовой пенсионной выплаты принимаются во внимание:

период трудового стажа до 1 января 1998 года ,

период, за который производились обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Размер базовой выплаты определяется в зависимости от общей продолжительности трудового стажа и количества лет, в течение которых осуществлялись отчисления в накопительную систему.

Солидарная пенсия: условия назначения

Для получения солидарной пенсии, которая выплачивается лицам, начавшим трудовую деятельность до введения накопительной системы (до 1998 года), необходимо соблюдение двух обязательных условий:

Минимум шесть месяцев трудового стажа, наработанных до 1 января 1998 года. Наличие среднемесячного дохода за любые три последовательных года, начиная с 1998 года — при этом неважно, были ли в трудовой деятельности перерывы.

Что включается в трудовой стаж

В соответствии со статьёй 208 Социального кодекса, к трудовому стажу при расчёте пенсионных выплат засчитываются не только годы работы по трудовому договору. В общий стаж также включаются:

служба в Вооружённых силах ,

обучение в средних специальных и высших учебных заведениях ,

период ухода неработающей матери за малолетними детьми (до достижения каждым ребёнком возраста 3 лет, но не более 12 лет в общей сложности),

трудовой стаж этнических казахов , вернувшихся на постоянное место жительства в Казахстан,

иные периоды, предусмотренные подпунктами 1 и 2 статьи 208 Социального кодекса.

Как подтвердить трудовой стаж

Основным документом, подтверждающим наличие трудового стажа, является трудовая книжка.

Если трудовая книжка отсутствует либо в ней нет соответствующих записей, подтверждение стажа возможно: