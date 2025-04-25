Почему без подтверждения трудового стажа казахстанцы могут остаться без пенсии

На размер будущей пенсии казахстанцев влияет сразу несколько факторов, однако ключевое значение при этом имеют трудовой стаж и заработная плата. Особенно это касается той части пенсионных выплат, которая финансируется из государственного бюджета, сообщает Lada.kz
По информации Департамента комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, пенсионное обеспечение в Республике Казахстан регулируется Социальным кодексом и включает в себя три уровня. Один из ключевых факторов при назначении выплат — это трудовой стаж.
Согласно Социальному кодексу Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года №224-VII, пенсионная система страны состоит из следующих компонентов:
солидарная пенсия,
государственная базовая пенсионная выплата,
накопительная пенсия.
На сегодняшний день выплаты из государственного бюджета осуществляются по двум направлениям — базовая и солидарная пенсии. Оба этих вида напрямую зависят от наличия и продолжительности трудового стажа.
При назначении государственной базовой пенсионной выплаты принимаются во внимание:
период трудового стажа до 1 января 1998 года,
период, за который производились обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).
Размер базовой выплаты определяется в зависимости от общей продолжительности трудового стажа и количества лет, в течение которых осуществлялись отчисления в накопительную систему.
Для получения солидарной пенсии, которая выплачивается лицам, начавшим трудовую деятельность до введения накопительной системы (до 1998 года), необходимо соблюдение двух обязательных условий:
Минимум шесть месяцев трудового стажа, наработанных до 1 января 1998 года.
Наличие среднемесячного дохода за любые три последовательных года, начиная с 1998 года — при этом неважно, были ли в трудовой деятельности перерывы.
В соответствии со статьёй 208 Социального кодекса, к трудовому стажу при расчёте пенсионных выплат засчитываются не только годы работы по трудовому договору. В общий стаж также включаются:
служба в Вооружённых силах,
обучение в средних специальных и высших учебных заведениях,
период ухода неработающей матери за малолетними детьми (до достижения каждым ребёнком возраста 3 лет, но не более 12 лет в общей сложности),
трудовой стаж этнических казахов, вернувшихся на постоянное место жительства в Казахстан,
иные периоды, предусмотренные подпунктами 1 и 2 статьи 208 Социального кодекса.
Основным документом, подтверждающим наличие трудового стажа, является трудовая книжка.
Если трудовая книжка отсутствует либо в ней нет соответствующих записей, подтверждение стажа возможно:
на основании иных документов, содержащих сведения о периодах работы;
либо через решение суда.
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