Скончался криминальный авторитет Серик Джаманаев, известный как Серик Голова

25 апреля стало известно о смерти известного в криминальных кругах Серика Джаманаева, более известного под прозвищем Серик Голова. Он отбывал срок в исправительном учреждении Северо-Казахстанской области. Причиной смерти стала онкология печени на поздней стадии, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Патриот».

Серик Джаманаев. Фото: time.kz

Под наблюдением врачей с декабря

По данным Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Северо-Казахстанской области, Джаманаев поступил в колонию в декабре 2024 года. Как сообщил глава регионального ДУИС Мурат Накенов, после этапирования заключённому было проведено полное медицинское обследование, в ходе которого у него выявили рак печени третьей стадии.

С момента поступления он:

находился под постоянным медицинским наблюдением;

проходил обследования и лечение вне учреждения;

8 апреля был госпитализирован в многопрофильную онкологическую больницу.

Несмотря на оказанную помощь, 25 апреля Серик Джаманаев скончался. По факту смерти проводятся проверочные мероприятия.

Суд признал его неисправимым

Серик Джаманаев был осуждён в начале 2021 года по ряду тяжких статей Уголовного кодекса. Суд города Алматы приговорил его к 19 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как пояснил судья в ходе заседания:

«Суд пришел к выводу, что в силу своей жизненной позиции он не намерен соблюдать закон. После предыдущего освобождения Джаманаев в течение месяца организовал преступную группировку».

Арест, ОПГ и «вор в законе»

Задержание Серика Джаманаева произошло в начале 2020 года. Его взяли с поличным в собственном доме в Алматинской области. Спецоперацию проводили сотрудники КНБ и МВД. В результате была пресечена деятельность организованной преступной группы, которой он, по версии следствия, руководил.

Болезнь и одиночная камера

В феврале 2025 года в соцсетях появилась информация о резком ухудшении состояния заключённого. Его дочь рассказала, что отец находится в одиночной камере учреждения №66 в Петропавловске, страдает от рака и цирроза печени. Тогда в ДУИС заверили, что осужденный получает необходимую медицинскую помощь.