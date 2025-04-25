«Пока не поздно»: казахстанцам советуют спасать сбережения в золоте и евро

Мировая экономика переживает период повышенной турбулентности. Традиционные финансовые «якоря» — доллар США и американские казначейские облигации — теряют статус надежных инструментов. В таких условиях казахстанцам стоит задуматься о диверсификации активов, считают аналитики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Торговая неопределенность. Как отметил экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на Bank of America, торговые тарифы США стали не временной мерой, а структурной проблемой.
Снижение доверия к исключительности доллара. Инвесторы пересматривают стратегию и уменьшают долю активов, номинированных в долларах.
Политические риски. Усилившиеся сомнения в независимости ФРС подрывают стабильность валюты.
Индекс доллара DXY снизился с 103,9 до 99,6 пунктов за месяц — падение более чем на 4%.
BofA прогнозирует курс EUR/USD на конец 2025 года на уровне 1,17, а к 2026 — 1,20.
Цены на золото продолжают бить рекорды. Центральные банки стран с развивающейся экономикой активно пополняют золотые резервы для защиты от внешнеэкономических шоков.
Цены в тенге. По данным Нацбанка РК, стоимость 1 грамма золота выросла с 48 844 тенге (26 марта) до 55 385 тенге (25 апреля) — рост на 13,39% за месяц.
Глобальный тренд. Доля золота в резервах Китая — 9%, тогда как в США и ЕС — около 70%. Развивающиеся страны стремятся к 20%.
Настороженность инвесторов. Несмотря на рост цен, спрос на акции золотодобывающих компаний остается низким — инвесторы предпочитают физическое золото.
«Инвесторы хотят держать в руках золото, а не акции его добытчиков», — комментирует экономист Андрей Чеботарев.
Однако есть риск, что при долгом росте цен может начаться фиксация прибыли, что приведет к краткосрочному снижению стоимости золота.
На фоне ослабления доллара евро демонстрирует устойчивый рост и становится всё более привлекательным для инвесторов.
За месяц курс EUR/USD вырос с 1,07 до 1,1336 — почти на 6%.
Европейский центральный банк демонстрирует стабильную монетарную политику, что внушает доверие рынкам.
На фоне тарифной политики США, европейские активы воспринимаются как более предсказуемые.
«Евро и немецкие облигации становятся новой “тихой гаванью” на фоне нестабильности, связанной с действиями США».
Известный инвестор Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», предупреждает о надвигающейся финансовой катастрофе и призывает срочно избавляться от бумажных активов.
Начало рецессии. По его мнению, экономика уже вошла в стадию спада, а на горизонте — настоящая депрессия.
Угроза для пенсионеров. Бэби-бумеры особенно уязвимы, так как у них нет времени ждать роста инвестиций.
Путь спасения. Инвестор рекомендует срочно переводить капитал в золото, серебро и биткоин.
«Настало время уходить с Уолл-стрит и покупать настоящее золото», — заявил он.
В условиях высокой неопределенности и обесценивания традиционных валют аналитики рекомендуют:
Рассмотреть диверсификацию сбережений.
Перевести часть капитала в евро.
Инвестировать в золото с осторожностью.
Избегать избыточной концентрации активов в долларах.
Для казахстанцев, чьи накопления в основном находятся в тенге и долларах, пришло время подумать о защите капитала. Пока не стало поздно.
Комментарии0 комментарий(ев)