«Пока не поздно»: казахстанцам советуют спасать сбережения в золоте и евро

Мировая экономика переживает период повышенной турбулентности. Традиционные финансовые «якоря» — доллар США и американские казначейские облигации — теряют статус надежных инструментов. В таких условиях казахстанцам стоит задуматься о диверсификации активов, считают аналитики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Доллар теряет позиции: что происходит на валютном рынке

Причины ослабления американской валюты:

Торговая неопределенность. Как отметил экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на Bank of America, торговые тарифы США стали не временной мерой, а структурной проблемой. Снижение доверия к исключительности доллара. Инвесторы пересматривают стратегию и уменьшают долю активов, номинированных в долларах. Политические риски. Усилившиеся сомнения в независимости ФРС подрывают стабильность валюты.

Статистика:

Индекс доллара DXY снизился с 103,9 до 99,6 пунктов за месяц — падение более чем на 4%.

BofA прогнозирует курс EUR/USD на конец 2025 года на уровне 1,17, а к 2026 — 1,20.

Золото в фокусе инвесторов: исторический рост цен

Цены на золото продолжают бить рекорды. Центральные банки стран с развивающейся экономикой активно пополняют золотые резервы для защиты от внешнеэкономических шоков.

Что происходит:

Цены в тенге. По данным Нацбанка РК, стоимость 1 грамма золота выросла с 48 844 тенге (26 марта) до 55 385 тенге (25 апреля) — рост на 13,39% за месяц. Глобальный тренд. Доля золота в резервах Китая — 9%, тогда как в США и ЕС — около 70%. Развивающиеся страны стремятся к 20%. Настороженность инвесторов. Несмотря на рост цен, спрос на акции золотодобывающих компаний остается низким — инвесторы предпочитают физическое золото.

Мнение эксперта:

«Инвесторы хотят держать в руках золото, а не акции его добытчиков», — комментирует экономист Андрей Чеботарев.

Однако есть риск, что при долгом росте цен может начаться фиксация прибыли, что приведет к краткосрочному снижению стоимости золота.

Евро укрепляется: валюта, которая становится «новым долларом»

На фоне ослабления доллара евро демонстрирует устойчивый рост и становится всё более привлекательным для инвесторов.

Что важно знать:

За месяц курс EUR/USD вырос с 1,07 до 1,1336 — почти на 6% .

Европейский центральный банк демонстрирует стабильную монетарную политику, что внушает доверие рынкам.

На фоне тарифной политики США, европейские активы воспринимаются как более предсказуемые.

Аналитика Bloomberg:

«Евро и немецкие облигации становятся новой “тихой гаванью” на фоне нестабильности, связанной с действиями США».

Предупреждение от Роберта Кийосаки: бегите из бумажных активов

Известный инвестор Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», предупреждает о надвигающейся финансовой катастрофе и призывает срочно избавляться от бумажных активов.

Ключевые тезисы Кийосаки:

Начало рецессии. По его мнению, экономика уже вошла в стадию спада, а на горизонте — настоящая депрессия. Угроза для пенсионеров. Бэби-бумеры особенно уязвимы, так как у них нет времени ждать роста инвестиций. Путь спасения. Инвестор рекомендует срочно переводить капитал в золото, серебро и биткоин.

«Настало время уходить с Уолл-стрит и покупать настоящее золото», — заявил он.

Вывод: что стоит делать казахстанцам

В условиях высокой неопределенности и обесценивания традиционных валют аналитики рекомендуют:

Рассмотреть диверсификацию сбережений.

Перевести часть капитала в евро.

Инвестировать в золото с осторожностью.

Избегать избыточной концентрации активов в долларах.

Для казахстанцев, чьи накопления в основном находятся в тенге и долларах, пришло время подумать о защите капитала. Пока не стало поздно.