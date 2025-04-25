Авиакомпанию SCAT оштрафовали на 4 млн тенге за отказ разместить людей при задержке рейса

Авиакомпания SCAT понесла административное наказание за грубое нарушение прав пассажиров, которые стали заложниками ситуации с задержкой рейса из Усть-Каменогорска в Астану. Инцидент произошёл 25 февраля 2025 года и стал поводом для вмешательства транспортной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Фото: tourister.ru

Восемь часов ожидания без помощи

Согласно сообщению Главной транспортной прокуратуры, пассажиры рейса были вынуждены провести более восьми часов в аэропорту без надлежащих условий. Люди находились в терминале весь день, не получив от авиаперевозчика ни элементарного питания, ни воды, ни, тем более, возможности отдохнуть в гостинице.

Лишь к 22:00, после вмешательства дежурного прокурора, пассажирам было предоставлено помещение для временного размещения. До этого момента они были оставлены без какого-либо сопровождения или поддержки со стороны авиакомпании.

Авиакомпанию привлекли к ответственности

Проверку по факту инцидента инициировала Восточно-Казахстанская транспортная прокуратура. В результате авиакомпания SCAT была признана виновной по статье 567, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях РК – «ненадлежащее выполнение обязательств перед пассажирами».

На компанию наложен штраф в размере 1000 месячных расчетных показателей (МРП).

Это не первый случай

Нарушения в сфере пассажирских авиаперевозок фиксируются не впервые. Ранее аналогичные претензии предъявлялись и другой авиакомпании – Fly Arystan. Тогда Агентство по защите и развитию конкуренции уличило перевозчика в использовании скрытых платежей, что приводило к искусственному удорожанию билетов.

По словам главы АЗРК Марата Омарова, в процессе бронирования билета автоматически добавлялись необоснованные комиссии и сборы, что нарушало права потребителей. Авиакомпании было выдано предписание прекратить практику так называемого «drip pricing».

Что делать пассажирам в подобных ситуациях

Согласно законодательству Республики Казахстан, при задержке рейса авиаперевозчик обязан:

обеспечить пассажиров горячим питанием и водой,

при длительной задержке — предоставить гостиницу,

при необходимости — организовать трансфер.

В случае нарушения этих правил пассажиры имеют право обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру или Агентство по защите и развитию конкуренции.