eGov «уйдет в спячку»: казахстанцам советуют готовить документы заранее

Портал электронного правительства eGov предупредил пользователей о временной недоступности некоторых функций в связи с плановыми техническими работами. Как сообщили в официальном Telegram-канале сервиса, работы запланированы на ночь с 25 на 26 апреля, с 00:00 до 08:00, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: gov.kz

Цель — стабильная работа цифровой инфраструктуры

В сообщении отмечается, что технические мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойного функционирования всей цифровой экосистемы, включая проекты, сопровождаемые АО «Национальные информационные технологии».

«Уважаемые пользователи, информируем о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО "Национальные информационные технологии"», — говорится в уведомлении.

Что рекомендуют пользователям

Поскольку в период работ доступ к порталу может быть ограничен, гражданам советуют:

Завершить все важные операции на eGov до начала работ;

Подготовить оригиналы документов, если они могут понадобиться ночью или рано утром 26 апреля.

Как действовать при необходимости — офлайн-режим

Разработчики напомнили, что даже в условиях временной недоступности портала пользователи eGov Mobile смогут использовать свои цифровые документы в офлайн-режиме: