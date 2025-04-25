Выстрелы у кладбища: казахстанцев в упор расстреляли из-за конфликта на дороге

В августе 2024 года в городе Акколь Акмолинской области произошло резонансное преступление: двоих молодых мужчин застрелили неподалёку от кладбища, третий смог выжить. Детали трагедии стали известны в ходе судебного разбирательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на журналиста ИА «NewTimes.kz» Асель Турар.

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Встреча на окраине обернулась расстрелом

Ночью с 10 на 11 августа 2024 года в одном из кафе Акколя вспыхнула ссора между двумя компаниями мужчин. Конфликт быстро перерос в приглашение "разобраться по-мужски" за городом. Трое мужчин согласились на встречу, не предполагая, что она обернётся фатальной ловушкой.

В назначенном месте, недалеко от христианского кладбища, один из участников второй компании достал пистолет и открыл огонь. От полученных ранений Каирбек Сабиев и Назарбай Турлыбеков скончались в больнице. На теле Сабиева эксперты насчитали девять огнестрельных ранений, у Турлыбекова – не менее четырёх, в том числе в грудь и живот.

Единственный выживший стал главным свидетелем

Третий участник — Каныбек Алибеков — чудом остался жив. Спасению способствовало то, что он снял белый спортивный костюм, заметный в темноте. Именно его свидетельские показания легли в основу следствия и помогли восстановить хронологию событий.

По словам Алибекова, стрелял один человек. Известно, что семья предполагаемого стрелка — охотники. Однако эксперты установили: выстрелы были произведены из боевого пистолета Макарова. Стартового или сигнального оружия на месте преступления не нашли.

Подсудимые изменили показания

На суде обвиняемые изменили свои показания. Один из них — Б. — взял на себя ответственность за убийство, заявив, что действовал в одиночку. Его друг К. утверждал, что использовал сигнальный пистолет и лишь «предупреждал». Однако доказательства говорили об обратном: на месте обнаружили только боевые патроны.

По мнению адвоката потерпевших Алиби Жабыкпая, такая версия — попытка смягчить ответственность:

«Они надеялись уйти от обвинений в групповом преступлении и предварительном сговоре. Само оружие так и не найдено».

Гособвинитель Танирберген Мендыбай подчеркнул, что даже признание Б. выглядело неубедительно:

«Он не смог объяснить, как именно стрелял. На вопрос, как привести в действие пистолет, ответил: "как в кино". Но даже порядок действий назвал неверный».

Причиной стала обида из прошлого

Следствие установило, что мотив преступления — давний конфликт. Несколько месяцев до убийства Каирбек Сабиев, чтобы избежать ДТП, обогнал автомобиль брата Б. Тот расценил манёвр как личное оскорбление. Эту обиду, по словам Алибекова, и припомнили в роковую ночь.

Суд: 18 лет каждому и компенсация семьям

Гособвинение просило для К. — 25 лет, для Б. — 20 лет лишения свободы. Однако по итогам рассмотрения дела присяжные вынесли такой вердикт:

Б. признан виновным в подстрекательстве к убийству и приговорён к 18 годам колонии общего режима с обязательным лечением от алкоголизма .

К. признан виновным в убийстве двух человек по предварительному сговору и в незаконном хранении оружия. Приговор — 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.

С каждого осуждённого также взыскано по 20 миллионов тенге в пользу матерей погибших. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Он мечтал вырастить дочь как принцессу»

У погибшего Каирбека Сабиева остались жена и двое маленьких детей. Он профессионально занимался спортом, открыл зал рукопашного боя для подростков. Его мама, Гульжан Бургегулова, вспоминает:

«Он был кумиром для младшего брата. Теперь тот не хочет идти в зал — говорит, Каирбека там больше нет».

Назарбай Турлыбеков оказался в Акколе случайно — проездом, чтобы отпраздновать День строителя. Его сестра, Газиза Кабиденова, говорит:

«Он был абсолютно трезв. Любил детей и мечтал дать им хорошее будущее».

По её словам, обвиняемые даже попытались очернить память её брата, заявив, что пистолет якобы принадлежал ему.

«Живём как на войне»

Родные погибших не скрывают: наказание не стало утешением.

«Мы живём восемь месяцев как в аду. Сил на апелляции нет — надо учиться жить заново», — говорит Фатима Касимова, мать Назарбая.

«Никакие 18 лет мне сына не вернут», — добавляет Гульжан Бургегулова. — «Пока шёл суд, не до чувств было. А теперь боль накатывает заново».

После оглашения приговора она бросилась к подсудимым с вопросом:

«Вы расстреляли моего сына. Получили от этого удовольствие? Что вы добились, отняв жизнь у парня, младше вас?»

Родственников осуждённых провели из здания суда тайно — через черный выход.