Казахстанских пассажиров будут заранее предупреждать о наличии третьей полки в поездах

АО «Пассажирские перевозки» внедрило нововведение, призванное повысить удобство и информированность пассажиров при покупке билетов на поезда. Об этом компания сообщает в Telegram-канале, передает Lada.kz

Фото: immunocap.ru

В АО «Пассажирские перевозки» появилась новая функция, позволяющая заранее получить полную информацию о расположении мест в вагонах.

Теперь при бронировании и оформлении билетов на составы с трехъярусной планировкой в плацкартных вагонах пользователи увидят специальное всплывающее уведомление, предупреждающее о наличии третьей полки. Эта функция активна для следующих маршрутов:

№ 23/24 Актобе – Алматы,

№ 33/34 Актобе – Алматы,

№ 614/613 Уральск – Маңғыстау.

Подтверждение при выборе третьей полки

Если пассажир выбирает место на третьей полке, на экране появится дополнительное окно с уточнением:

«Уважаемый пассажир! Выбранное вами место является третьей полкой. При согласии нажмите “ОК”.»

Это позволит избежать случайного выбора неудобного места тем, кто не рассчитывает подниматься на самый верхний ярус.

Видеообзор вагонов – ещё одна новинка

Помимо текстового предупреждения, пользователи смогут ознакомиться с видеообзорами вагонов прямо на сайте. В видеоматериалах показаны как общий интерьер, так и конкретное расположение третьих полок, что поможет лучше ориентироваться при выборе билета.

Преимущества нововведения

Благодаря новой опции пассажиры получают возможность заранее оценить условия поездки и принять осознанное решение при покупке билета. Это снижает риск недоразумений и неудобств во время путешествия.