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25.04.2025, 18:44

Покушение на замакима Шымкента могло быть связано с бюджетными 3,4 миллиарда тенге — источник

Новости Казахстана 0 272

В деле о вооружённом нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова проявились новые обстоятельства. По информации источников в акимате и партии Respublica, причиной покушения могла стать масштабная сумма бюджетных средств — 3,4 миллиарда тенге, выделенная на капитальный ремонт жилых домов в городе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: акимат Шымкента
Фото: акимат Шымкента

Подозреваемый — директор подрядной организации

Как утверждают собеседники BES.media, средства были направлены в ТОО «Тұрғын үй Шымкент», которое занимается модернизацией многоквартирного жилого фонда. Руководителем этой организации является Ернар Жиенбай — тот самый человек, которого полиция задержала по подозрению в покушении на Берденова.

По словам источников, примерно за 10 дней до нападения в акимате Шымкента состоялось совещание, на котором присутствовали представители строительной сферы, в том числе и Берденов. В ходе встречи между ним и Жиенбаем возник конфликт. Из-за агрессивного поведения Жиенбая попросили покинуть совещание. После этого начали обсуждать его возможное отстранение от должности.

Миллиарды без тендера и под подозрением

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Шымкенте на 2024–2026 годы предполагает освоение 3,4 миллиарда тенге. Эти проекты без тендера были переданы ТОО «Тұрғын үй Шымкент» — на портале государственных закупок нет упоминания о проведении соответствующих конкурсов.

По официальным данным, в 2024 году капремонт был завершён в 15 многоквартирных домах. В 2025 году работы начались в 10 из 22 запланированных объектов. Однако, по неофициальной информации, бюджетные средства могли быть использованы не по назначению. Жиенбай, возможно, присвоил часть суммы. Сейчас в акимате проводится служебная проверка по этому поводу.

Берденов был призван «навести порядок»

Назначение Руслана Берденова на должность заместителя акима, по сведениям издания, изначально имело цель — упорядочить процессы в сфере городского строительства, в том числе в части контроля за освоением бюджетных средств.

Покушение и расследование

Нападение на Берденова произошло вечером 21 апреля у здания акимата Шымкента. Чиновник получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, где ему провели операцию. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

Полиция оперативно задержала подозреваемого — им оказался Ернар Жиенбай. В его отношении возбуждено уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ведётся расследование.

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