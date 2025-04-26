В Казахстане ожидается появление новых пунктов обмена криптовалют

Как заявил первый вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин в кулуарах Astana Hub 25 апреля 2025 года, правительство планирует упростить операции с цифровыми активами в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Цифровые активы выведут из «серой зоны»

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин заявил, что ведомство совместно с другими государственными структурами разрабатывает меры по либерализации цифрового рынка. Главной целью реформы станет создание легальных и прозрачных условий для торговли цифровыми активами внутри страны.

«В первую очередь речь идет о провайдерах цифровых активов, получивших лицензии в юрисдикции МФЦА. Планируется создание официальных обменных пунктов, которые будут работать на основе тех же стандартов», — отметил Тулеушин.

По его словам, уже в ближайшее время в Казахстане начнется массовый запуск новых точек обмена криптовалют, а необходимые поправки в законодательство будут приняты до конца текущего года.

Поддержка для майнинговых компаний

Реформа затронет и сферу майнинга. Государство намерено создать комфортные условия для работы крупных майнинговых компаний, включая возможность развертывания собственных энергомощностей.

«Компании смогут использовать ресурсы как для собственных нужд, так и для поставки энергии в сеть. Это стратегически важный шаг, который позволит Казахстану стать региональным лидером в этой сфере», — заявил представитель Минцифры.

Казахстан, обладая низкой стоимостью электроэнергии и развитой энергетической инфраструктурой, имеет все шансы стать центром притяжения для инвесторов и технологических компаний.

Официальные лицензии — для всех желающих

Особое внимание вице-министр уделил теме легализации частных лиц, которые участвуют в криптовалютных сделках. Теперь казахстанцы смогут официально заниматься покупкой и продажей цифровых активов, обратившись за лицензией в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА).

«Это аналог валютного регулирования. Мы выводим из тени тех, кто ранее работал через сомнительные зарубежные площадки. Важно, чтобы мы знали, кто и как торгует криптоактивами, чтобы исключить нелегальный отток капитала», — пояснил Тулеушин.

Примеры из-за рубежа и поручение президента

Как отметил представитель министерства, такие обменные пункты уже успешно работают за рубежом — например, в Турции. В Стамбуле можно легко приобрести криптовалюту, как обычную валюту — через обменник.

Ранее, 14 марта 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры по легализации цифровых активов. По его словам, цифровая трансформация экономики — это ключевой фактор повышения конкурентоспособности Казахстана на мировой арене.