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25.04.2025, 20:26

В Казахстан привезут новейшие чипы для суперкомпьютеров на десятки миллионов долларов

Новости Казахстана 0 184

Казахстан планирует усилить свои мощности в сфере искусственного интеллекта за счёт передовых технологий. Об этом сообщил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин в ходе обсуждения законопроекта по ИИ. Он рассказал о поставках чипов нового поколения, которые станут основой для суперкомпьютеров, сообщает Lada.kz

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

По словам Тулеушина, в ближайшие 3–4 месяца в Казахстан прибудут высокопроизводительные чипы H200 от Nvidia. Их стоимость оценивается в пределах 40–50 миллионов долларов. Эти чипы относятся к последнему поколению и предназначены для обработки масштабных вычислительных задач, включая развитие искусственного интеллекта.

Первая партия уже в стране: чипы LS40S поступили в госорганы

Как сообщил замглавы ведомства, ранее в Казахстан уже поступила первая партия чипов LS40S. Их распределили между государственными структурами, где на их основе начали разрабатывать программных агентов для поддержки работы госслужащих. Это лишь первый шаг в рамках более масштабного технологического обновления.

Потребность превышает объемы поставок

Вице-министр подчеркнул, что спрос на подобные чипы со стороны научного сообщества, частного бизнеса и государственных структур значительно превышает текущие объёмы поставок. В связи с этим в министерстве планируют наращивать объёмы закупок и не ограничиваться одной партией оборудования.

Казахстан ждет разрешения на ввоз

По словам Тулеушина, Казахстан уже подписал контракт с одним из глобальных поставщиков. Сейчас ведется работа над получением необходимых разрешений на ввоз оборудования в страну. Это важный этап для обеспечения легальности и безопасности поставок.

Поддержка на высшем уровне

Развитие искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры находится под личным контролем президента Касым-Жомарта Токаева. Еще в 2023 году на форуме Digital Bridge в Астане он призвал принять стратегические документы и законопроекты по регулированию ИИ в стране. Тогда же была поставлена задача — обеспечить строительство специализированных дата-центров.

Позже президент заявил о создании в Казахстане собственного суперкомпьютера, способного выполнять триллионы и даже квадриллионы (число с 15 нулями) операций. Этот проект реализуется в партнерстве с компанией Presight AI Ltd и будет проходить в два этапа.

Что такое суперкомпьютер и зачем он нужен

Суперкомпьютер — это мощнейшая вычислительная система, предназначенная для решения задач, требующих анализа огромных массивов данных и высокой скорости обработки. Подобные машины применяются в таких сферах, как медицина, климатология, финансовые технологии, оборона и, конечно, искусственный интеллект.

Развертывание такой технологии в Казахстане открывает широкие перспективы для научных разработок, цифровизации экономики и внедрения ИИ в государственное управление.

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