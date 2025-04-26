США изменили порядок записи на визовые собеседования в Казахстане: что важно знать

Посольство США в Казахстане выпустило официальное предупреждение для заявителей, планирующих пройти визовое собеседование. Сообщение касается изменений в сроках подачи документов и новых требований к анкете DS-160, сообщает Lada.kz

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Новый регламент вступает в силу с 2 мая

С 2 мая 2025 года в американских консульствах в Алматы и Астане изменяется порядок записи на собеседование:

Запись будет закрываться за три рабочих дня до даты визита.

Закрытие будет происходить ровно в 17:00 по местному времени.

Например, для прохождения собеседования 2 мая, анкета DS-160 должна быть подана не позднее 17:00 28 апреля.

Неправильно оформленная анкета — основание для отмены собеседования

Посольство подчеркивает, что:

В случае, если форма DS-160 заполнена с ошибками или подана позднее установленного срока ,

собеседование будет аннулировано ,

и его придется назначать заново .

Ответственность за корректность анкеты несет сам заявитель, даже если оформление происходило через визового агента.

Добровольный выезд при наличии решения о депортации

В той же публикации американские власти напомнили иностранным гражданам, которые:

Имеют на руках судебное решение о депортации ,

Но при этом продолжают оставаться на территории США,

о необходимости добровольно покинуть страну. Для этого рекомендуется воспользоваться официальным мобильным приложением "CBP Home".