США изменили порядок записи на визовые собеседования в Казахстане: что важно знать

Посольство США в Казахстане выпустило официальное предупреждение для заявителей, планирующих пройти визовое собеседование. Сообщение касается изменений в сроках подачи документов и новых требований к анкете DS-160, сообщает Lada.kz
С 2 мая 2025 года в американских консульствах в Алматы и Астане изменяется порядок записи на собеседование:
Запись будет закрываться за три рабочих дня до даты визита.
Закрытие будет происходить ровно в 17:00 по местному времени.
Например, для прохождения собеседования 2 мая, анкета DS-160 должна быть подана не позднее 17:00 28 апреля.
Посольство подчеркивает, что:
В случае, если форма DS-160 заполнена с ошибками или подана позднее установленного срока,
собеседование будет аннулировано,
и его придется назначать заново.
Ответственность за корректность анкеты несет сам заявитель, даже если оформление происходило через визового агента.
В той же публикации американские власти напомнили иностранным гражданам, которые:
Имеют на руках судебное решение о депортации,
Но при этом продолжают оставаться на территории США,
о необходимости добровольно покинуть страну. Для этого рекомендуется воспользоваться официальным мобильным приложением "CBP Home".
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