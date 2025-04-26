«Жіберші мені»: казахстанки сняли фильм о бытовом насилии

Фото из личного архива героинь

В фильме собраны истории женщин, переживших семейно-бытовое насилие. Первая история – мамы двоих детей из Алматы, которая столкнулась с абьюзом. Она уходила и возвращалась к бывшему мужу «ради детей», но позже именно по этой причине решилась на окончательный разрыв отношений. Вторая героиня заявила на супруга-тирана в полицию, но там же столкнулась с домогательствами от следователя. В фильме также присутствуют рассуждения казахстанцев о том, как жестокое убийство Салтанат Нукеновой ее супругом Куандыком Бишимбаевым повлияло на страну. Фильм снят на личные средства Севиль и Дианы, а команда работала бесплатно. Авторы фильма подчеркивают, что хотели бы показать фильм старшему поколению казахстанок.

Проект стал возможным благодаря небольшой, но очень преданной команде, которая поддерживала идею с самого начала и вложила в фильм душу, - делится Севиль.

Она рассказывает, что предпосылкой для съемки фильма стало то, что режиссеру хотелось понять и исследовать вопрос бытового насилия, так как женщины в ее семье с ним сталкивались.

Очень сильно сыграло роль осознание того, что ты продукт насилия. У моей бабушки не было возможности уйти. Фильмом хочу показать то, что даже если сложно уходить и вы находитесь в депрессивном состоянии, это стоит делать ради детей, окружающих женщин и ради себя. Мне хотелось, чтобы этот фильм стал поддержкой для тех, кто стоит перед этим выбором, - говорит она.

Диана никогда не думала, что когда-нибудь будет снимать фильмы. В работе мешал синдром самозванки, так как журналист привыкла больше работать с текстом.

Для меня наш фильм – попытка помочь людям ответить на вопрос, который можно встретить в комментариях под новостями о насилии – почему она не ушла. Вопрос виктимблейминга – проблема во всем мире. Жертвы насилия не должны с ним сталкиваться, поэтому мы хотели показать зрительницам и зрителями, что у каждой есть свой ответ – стыд, родственники, давление, страх, зависимость и еще много разного, чтобы этот вопрос звучал как можно реже и не ранил женщин, - резюмирует журналист.

Примечательно, что в титрах все указали свои матчества. Сам фильм посвящен бабушке Севиль Байрамовой, которая в детстве читала ей сказки.

- Как прошёл первый показ и какие были отклики?

- В конце марта мы провели предпоказ. Пришли неравнодушные люди, остались после, делились своими мнениями… Некоторые плакали во время просмотра. Это был очень честный и глубокий момент. Мы поняли, что фильм действительно откликается – это было важно.

- Что вы хотите дальше как автор?

- Я бы хотела, чтобы наш фильм посмотрели женщины старшего поколения. Возможно, он придаст им сил сделать шаг, который облегчит им жизнь и даст возможность пойти в сторону свободы. Хочется, чтобы этот фильм работал – не просто как история, а как поддержка и инструмент для перемен.

- Что можете добавить о режиссуре?

- Как режиссёр, я стремилась сохранить интимность и уважение к историям героинь. Мне было важно не просто показать боль, а передать внутреннюю силу женщин, переживших насилие. Мы работали документально, честно, без манипуляций. Мне хотелось, чтобы зритель не смотрел «на», а был «с» героинями – рядом.

Премьера состоялась 11 апреля на YouTube-канале Batyr Jamal. Фильм можно посмотреть по этой ссылке.