Житель Караганды подал в суд на «ҚазАвтоЖол» из-за аварии

Ермек Карибаев из Караганды требует компенсации от национальной компании «ҚазАвтоЖол» после аварии, в которую попал на платной трассе Караганда-Астана. Причиной ДТП, по его словам, стала упавшая на дорогу опора освещения, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным телеканала КТК, житель Караганды Ермек Карибаев подал иск против акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол», утверждая, что стал участником дорожно-транспортного происшествия из-за ненадлежащего состояния инфраструктуры на платной автомагистрали Караганда-Астана.

По словам водителя, авария произошла после того, как он на высокой скорости врезался в металлическую опору освещения, лежавшую на проезжей части. Карибаев утверждает, что не успел затормозить из-за плотного потока транспорта. Пострадавших в ДТП не оказалось, однако его автомобилю был нанесён серьёзный ущерб: повреждены двигатель, кузов, дверь и лобовое стекло.

Он также добавил, что при осмотре выяснилось – опора держалась всего лишь «на двух-трёх каплях сварки» и была плохо зафиксирована. По его словам, несмотря на регулярную оплату налогов и проезда по платной дороге, он не чувствует гарантии безопасности на таких участках.

Карибаев отметил, что в ту же опору врезался и другой автомобиль. Ответственность за случившееся он возлагает на «ҚазАвтоЖол», поскольку компания отвечает за техническое состояние платных дорог. Мужчина нанял адвоката, собирает документы и намерен добиваться компенсации через суд.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель АО «НК «ҚазАвтоЖол» Сакен Дилдахмет. Он сообщил, что причиной падения опоры стал сильный ветер. В результате инцидента произошло столкновение двух автомобилей. По его словам, делом занимается департамент полиции, куда пострадавшие могут обратиться за информацией. Также он напомнил, что граждане имеют право подать иск в суд или обратиться за возмещением ущерба в страховую компанию.