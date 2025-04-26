Житель Караганды подал в суд на «ҚазАвтоЖол» из-за аварии

Ермек Карибаев из Караганды требует компенсации от национальной компании «ҚазАвтоЖол» после аварии, в которую попал на платной трассе Караганда-Астана. Причиной ДТП, по его словам, стала упавшая на дорогу опора освещения, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
По данным телеканала КТК, житель Караганды Ермек Карибаев подал иск против акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол», утверждая, что стал участником дорожно-транспортного происшествия из-за ненадлежащего состояния инфраструктуры на платной автомагистрали Караганда-Астана.
По словам водителя, авария произошла после того, как он на высокой скорости врезался в металлическую опору освещения, лежавшую на проезжей части. Карибаев утверждает, что не успел затормозить из-за плотного потока транспорта. Пострадавших в ДТП не оказалось, однако его автомобилю был нанесён серьёзный ущерб: повреждены двигатель, кузов, дверь и лобовое стекло.
Он также добавил, что при осмотре выяснилось – опора держалась всего лишь «на двух-трёх каплях сварки» и была плохо зафиксирована. По его словам, несмотря на регулярную оплату налогов и проезда по платной дороге, он не чувствует гарантии безопасности на таких участках.
Карибаев отметил, что в ту же опору врезался и другой автомобиль. Ответственность за случившееся он возлагает на «ҚазАвтоЖол», поскольку компания отвечает за техническое состояние платных дорог. Мужчина нанял адвоката, собирает документы и намерен добиваться компенсации через суд.
Ситуацию прокомментировал официальный представитель АО «НК «ҚазАвтоЖол» Сакен Дилдахмет. Он сообщил, что причиной падения опоры стал сильный ветер. В результате инцидента произошло столкновение двух автомобилей. По его словам, делом занимается департамент полиции, куда пострадавшие могут обратиться за информацией. Также он напомнил, что граждане имеют право подать иск в суд или обратиться за возмещением ущерба в страховую компанию.
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