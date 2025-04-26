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26.04.2025, 11:41

Онкоскрининги станут доступными для казахстанцев вне зависимости от статуса в ОСМС

Новости Казахстана 0 333

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, упрощающий доступ к ряду медицинских услуг, в том числе к онкологическим скринингам. Теперь обследование можно пройти, даже не имея статуса застрахованного в системе обязательного медицинского страхования, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, расширяющий гарантии медицинской помощи населению. Документ предусматривает возможность прохождения онкологических скринингов и получения слуховых аппаратов вне зависимости от участия граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Скрининги на онкологические заболевания официально включены в перечень гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Это означает, что пройти обследование смогут все граждане, соответствующие возрастным и медицинским критериям, независимо от их страхового статуса.

В сообщении минздрава указывается, что женщины в возрасте от 40 до 70 лет смогут проходить обследование на рак молочной железы один раз в два года. Диагностика осуществляется методом маммографии и, при необходимости, дополняется ультразвуковым исследованием, прицельной маммографией или биопсией. Скрининг на рак шейки матки будет проводиться среди женщин от 30 до 70 лет раз в четыре года. В рамках обследования выполняется цитологический мазок (Пап-тест), а при необходимости – кольпоскопия и биопсия. Мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет смогут проходить обследование на колоректальный рак один раз в два года. Начальным этапом является анализ кала на скрытую кровь, при положительном результате проводится видеоколоноскопия и гистологическое исследование.

Все виды онкологических скринингов будут доступны в поликлиниках по месту прикрепления пациентов.

Кроме того, в новом законе предусмотрены изменения, касающиеся обеспечения слуховыми аппаратами. Ранее такая мера поддержки распространялась только на лиц с инвалидностью. Теперь получить слуховой аппарат смогут также другие пациенты, нуждающиеся в коррекции слуха, в соответствии с медицинскими показаниями.

Принятые меры направлены на повышение доступности ранней диагностики, своевременное выявление заболеваний и улучшение качества жизни граждан Казахстана.

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