Фейковые акимы предлагают казахстанцам участвовать в акциях за деньги (видео)

Центр анализа и расследования кибератак опубликовал поддельное видео с участием акима Костанайской области Кумара Аксакалова, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. Глава региона якобы за деньги призывает граждан участвовать в несанкционированных акциях, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: кадр видео

Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) представил пример фейкового видеоролика, созданного с использованием инструментов искусственного интеллекта. На видео якобы изображён аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Как пояснили в ЦАРКА, подобные материалы не соответствуют действительности и являются частью информационной провокации.

Специалисты центра уточнили, что в последние дни зафиксировано распространение таких фейков с изображением не только акимов областей, но и других казахстанских чиновников. Распространение осуществляется через большое количество автоматизированных аккаунтов – ботов, которые активно вовлекают пользователей в ложные повестки.

Отдельно отмечается, что через эти же каналы боты продвигают участие в несанкционированных мероприятиях, таких как «Бессмертный полк» и «Референдум», намеченных на 7 и 9 мая. В некоторых случаях пользователям предлагается денежное вознаграждение за участие.

ЦАРКА призывает казахстанцев сохранять бдительность в социальных сетях и не поддаваться на попытки деструктивного воздействия. Ведомство напоминает о необходимости проверять достоверность информации перед её распространением, особенно в преддверии массовых мероприятий и праздничных дат.