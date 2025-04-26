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26.04.2025, 14:09

Второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис

Новости Казахстана 0 498

Правительство представило второй пакет поправок в проект Налогового кодекса, включающий 71 изменение. Среди ключевых нововведений – дифференцированный ИПН, единый вычет, акцизы на энергетики и пересмотр налогообложения в нефтяной отрасли, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото с сайта almatydc.kz
Фото с сайта almatydc.kz

Министерство национальной экономики Республики Казахстан представило в Мажилис второй пакет поправок к проекту нового Налогового кодекса. Документ включает 71 поправку в проект кодекса и сопутствующие законопроекты, а также 67 изменений в действующий Налоговый кодекс.

Одним из ключевых положений является внедрение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН) в зависимости от уровня доходов. Согласно новой системе, граждане с более низкими доходами будут облагаться налогом по пониженной ставке, в то время как высокооплачиваемые сотрудники – по более высокой.

Также планируется оптимизация налоговых вычетов. Вместо действующего базового вычета в размере 14 месячных расчетных показателей (55 048 тенге) предлагается ввести единый базовый вычет в 30 МРП (117 960 тенге) в месяц. Все дополнительные вычеты, в том числе по расходам на медицину, образование и социальные отчисления, будут упразднены. По мнению разработчиков, это упростит работу бухгалтеров, а гражданам не придётся собирать множество подтверждающих документов.

В рамках предложений также предусмотрены меры по упорядочиванию налогообложения Экспортно-кредитного агентства и уточнение ставки корпоративного подоходного налога для банков, что, как отмечается, устранит правовую неопределённость в этой сфере.

Дополнительно вводится налогообложение доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг, что станет дополнительным источником поступлений в бюджет.

Среди других инициатив – введение акцизов на энергетические напитки, ссылаясь на международный опыт. Эта мера направлена на заботу о здоровье населения.

Особое внимание уделяется реформе налоговой системы в нефтяной отрасли. Предлагается провести «налоговый манёвр», заключающийся в перераспределении налоговой нагрузки с экспортных платежей, включая рентный налог, на налог, уплачиваемый при добыче нефти. Такая корректировка должна упростить налоговую систему и обеспечить стабильность поступлений в бюджет.

Отдельный блок поправок касается усиления налогового администрирования. Планируется пересмотр контрольных функций налоговых органов, а также уточнение процедур по сбору и мониторингу налоговых обязательств.

Кроме того, предлагаются изменения в ряд сопутствующих законодательных актов, включая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной политики и социальных выплат. Усиливается ответственность за нарушения в сферах обязательного социального и медицинского страхования, а также при применении специальных налоговых режимов.

Эти инициативы являются частью более широкой стратегии по совершенствованию налоговой политики и формированию налоговой дисциплины в стране.

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