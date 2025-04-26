Покушение на замакима Берденова: подозреваемому грозит пожизненное

Генеральная прокуратура прокомментировала ход расследования дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан предоставила официальное разъяснение по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.
Как сообщили в ведомстве, расследование инцидента ведет департамент полиции Шымкента. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 24 («Покушение на преступление») и пункту 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни других лиц»).
В генпрокуратуре подчеркнули, что на данном этапе расследования проводятся следственные действия, однако детали дела пока не разглашаются – это запрещено законодательством.
Юрист Айман Айсина в комментарии к делу пояснила, что в уголовном праве понятие «покушение на убийство» означает неоконченное преступление, которое по своей тяжести приравнивается к оконченному. Она добавила, что наказание по таким делам соответствует санкции за само преступление, на которое было совершено покушение.
Согласно части 2 статьи 99 УК РК, за убийство, совершённое способом, опасным для жизни других людей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. Также суд имеет право назначить конфискацию имущества, но может и отказаться от этой меры.
Пункт 6 указанной статьи применяется в случаях, когда преступление представляет опасность не только для потерпевшего, но и для окружающих. Именно эта квалификация применима к делу о нападении на Руслана Берденова.
Подозреваемый по делу был задержан, следствие продолжается.
Напомним, происшествие с Русланом Берденовым случилось произошло 21 апреля у здания городского акимата. В результате нападения чиновник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. На данный момент он находится в медицинском учреждении, где получает необходимую помощь.
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