Покушение на замакима Берденова: подозреваемому грозит пожизненное

Генеральная прокуратура прокомментировала ход расследования дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Генеральная прокуратура Республики Казахстан предоставила официальное разъяснение по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.

Как сообщили в ведомстве, расследование инцидента ведет департамент полиции Шымкента. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 24 («Покушение на преступление») и пункту 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни других лиц»).

В генпрокуратуре подчеркнули, что на данном этапе расследования проводятся следственные действия, однако детали дела пока не разглашаются – это запрещено законодательством.

Юрист Айман Айсина в комментарии к делу пояснила, что в уголовном праве понятие «покушение на убийство» означает неоконченное преступление, которое по своей тяжести приравнивается к оконченному. Она добавила, что наказание по таким делам соответствует санкции за само преступление, на которое было совершено покушение.

Согласно части 2 статьи 99 УК РК, за убийство, совершённое способом, опасным для жизни других людей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. Также суд имеет право назначить конфискацию имущества, но может и отказаться от этой меры.

Пункт 6 указанной статьи применяется в случаях, когда преступление представляет опасность не только для потерпевшего, но и для окружающих. Именно эта квалификация применима к делу о нападении на Руслана Берденова.

Подозреваемый по делу был задержан, следствие продолжается.

Напомним, происшествие с Русланом Берденовым случилось произошло 21 апреля у здания городского акимата. В результате нападения чиновник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. На данный момент он находится в медицинском учреждении, где получает необходимую помощь.