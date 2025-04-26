Финансирование на экологию в Казахстане сократят в десятки раз

В ближайшие три года расходы на охрану окружающей среды в Казахстане значительно уменьшатся. Несмотря на амбициозные цели по снижению вредных выбросов и контролю за отходами, бюджет на экологические проекты урезан более чем в 5 раз, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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По данным LS, в Казахстане существенно сократят государственное финансирование, направленное на улучшение экологической обстановки. Согласно информации министерства экологии и природных ресурсов, в период с 2025 по 2027 год на реализацию экологических программ планируется выделить 384 миллиона тенге.

Для сравнения, в 2024 году эти цели профинансированы на сумму почти 2,2 миллиарда тенге. В текущем году предусмотрено 223 миллиона тенге, а в последующие два года расходы уменьшатся до 100 и 60 миллионов тенге соответственно.

Несмотря на значительное снижение бюджетных ассигнований, в ведомстве заявляют о сохранении масштабных планов. В частности, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу планируется сократить с 4,28 до 4,26 миллиона тонн. Аналогично, загрязнение водных ресурсов должно уменьшиться с 2,35 до 2,33 миллиона тонн.

К 2026 году власти намерены взять под контроль до 75 процентов опасных бесхозных отходов, находящихся на территории страны.

Отдельное финансирование – порядка 800 миллионов тенге – предусмотрено на мероприятия по борьбе с выбросами парниковых газов. Эти средства пойдут на инвентаризацию выбросов, реализацию системы торговли квотами на углерод и другие административные меры. Ожидается, что к 2027 году выбросы парниковых газов сократятся до 88 процентов от уровня 1990 года.

По данным министерства, наибольшее загрязнение атмосферного воздуха зафиксировано в Павлодарской области, на долю которой приходится почти треть всех промышленных выбросов в республике. Второе и третье места по уровню загрязнения занимают Карагандинская и Актюбинская области.

Стабильно высокий уровень загрязнения наблюдается и в Восточно-Казахстанской области. Это связано с работой крупных промышленных предприятий, в первую очередь, в сферах цветной металлургии и энергетики. Особенно напряжённая ситуация отмечается в Усть-Каменогорске, где превышение нормативов выбросов стало хроническим явлением.

Крупнейшими источниками загрязнения остаются промышленные предприятия, особенно в сферах энергетики, металлургии и добычи полезных ископаемых. На долю транспорта и складской деятельности приходится около 5 процентов от общего объема загрязняющих выбросов.

Одним из наиболее проблемных городов остаётся Темиртау, где расположено крупное металлургическое производство. Экологическая обстановка здесь вызывает беспокойство как у специалистов, так и у местного населения.