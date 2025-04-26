Казахстанец получил срок за разглашение семейной тайны

В Северо-Казахстанской области мужчину признали виновным в нарушении прав на неприкосновенность частной жизни. Он завладел мобильным телефоном знакомой и распространил содержащуюся в нем личную информацию через мессенджер, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

Как пишет Петропавловск.news, в Северо-Казахстанской области вынесен приговор в отношении местного жителя, который стал фигурантом уголовного дела за разглашение сведений личного характера.

Как уточняется, мужчина похитил мобильный телефон своей знакомой и намеренно передал через мессенджер содержащуюся в устройстве информацию о ее частной жизни третьим лицам. Распространение этих данных происходило среди их общих знакомых.

По информации прокуратуры, суд признал гражданина Л. виновным в совершении преступления против конституционных прав и свобод человека и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в четыре года. Приговор уже вступил в законную силу.

Правоохранительные органы напомнили, что за распространение сведений о частной жизни гражданина без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда его правам и интересам, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкции по данной статье предусматривают наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что если распространение подобной информации происходит публично – через средства массовой информации, телекоммуникационные сети или онлайн-платформы, – виновному может грозить тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

В ведомстве также напомнили о положениях статьи 18 Конституции Казахстана, согласно которой каждому гражданину гарантируются право на неприкосновенность частной жизни, а также защита личной и семейной тайны.