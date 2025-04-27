Запрет на вывоз сжиженного газа продлили в Казахстане

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд решений, направленных на стабилизацию внутреннего рынка и развитие отечественной промышленности. Продлены ограничения на экспорт сжиженного газа, стальных полуфабрикатов и фанеры, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

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В Казахстане продлены запреты на экспорт сжиженного газа и стальных заготовок, а также введены новые ограничения на ввоз строительных материалов из-за пределов Евразийского экономического союза. Решения приняты на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях при Правительстве Республики Казахстан.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории страны продлён в целях предотвращения его утечки в сопредельные государства и обеспечения стабильного снабжения на внутреннем рынке.

Также на полгода продлён запрет на экспорт стальных полуфабрикатов, включая заготовки. Как отметили в правительстве, такая мера позволила перераспределить мощности отечественных металлургических предприятий в сторону более глубокой переработки. В результате в стране увеличился выпуск арматуры, объём экспорта которой вырос почти на 30 тысяч тонн.

Комиссия поддержала инициативу по ограничению ввоза гипсокартона и каменной продукции сроком на три месяца из государств, не входящих в ЕАЭС. Мера направлена на поддержку казахстанских производителей. В частности, по итогам 2024 года в стране было произведено 95,2 тысячи тонн брусчатки, тогда как внутренний спрос составил 58,76 тысячи тонн. Производство гипсокартона достигло 35,5 миллиона квадратных метров при внутреннем спросе в 38,8 миллиона квадратных метров. При этом производственные мощности отрасли позволяют выпускать до 46 миллионов квадратных метров продукции в год.

Производители взяли на себя обязательства по сохранению текущего уровня цен на данные виды строительных материалов, что стало одним из условий временного ограничения импорта.

Кроме того, продлены антидемпинговые меры в отношении ряда товаров из Китая и Украины. В частности, речь идёт о горячедеформированных бесшовных трубах китайского производства, а также оцинкованном прокате, поставляемом из КНР и Украины. Также решено ввести автоматическое лицензирование на экспорт фанеры, произведённой в Казахстане. Эта мера позволит провести детальный анализ экспортных потоков и принять дальнейшие решения по регулированию вывоза данной продукции.