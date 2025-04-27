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26.04.2025, 21:03

Казахстанские десантники примут участие в Параде Победы на Красной площади

Новости Казахстана 0 420

Военнослужащие из Казахстана примут участие в Параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая. В этом году торжественные мероприятия приурочены к 80-летию Великой Победы, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: министерство обороны РК
Фото: министерство обороны РК

Десантники из Казахстана прибыли в Москву для участия в Параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади. В 2025 году мероприятие имеет особое значение, поскольку приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Казахстан на параде будет представлять личный состав 37-й десантно-штурмовой бригады, носящей имя Героя Советского Союза Ивана Панфилова. Участие именно этой части носит символический характер: в 1941 году панфиловцы героически обороняли подступы к Москве на Волоколамском направлении. За проявленное мужество дивизия была награждена орденом Красного Знамени и получила почетное звание «Гвардейская».

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье казахстанских военнослужащих встретил генерал-лейтенант Талгат Койбаков, военный атташе Министерства обороны Казахстана в Российской Федерации. Он выразил уверенность, что солдаты достойно представят республику на одном из самых значимых международных мероприятий, посвящённых памяти павших героев.

Парадным расчетом командует полковник Алмас Тулегенов. Он является кавалером ордена «Айбын» II степени и медали «За воинскую доблесть», что подчеркивает высокий уровень подготовки и авторитета среди личного состава.

В составе парадной колонны – 80 военнослужащих: два офицера, 28 контрактников и 40 солдат срочной службы. Участие в таком мероприятии требует длительной и серьёзной подготовки, и казахстанские десантники проводят интенсивные репетиции на территории России.

Стоит отметить, что 37-я десантно-штурмовая бригада считается одной из самых подготовленных частей Вооружённых сил Казахстана. Её бойцы не только охраняют границы, но и участвуют в антитеррористических операциях, а также оказывают помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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