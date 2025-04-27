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27.04.2025, 09:08

В Казахстане ожидается резкое ухудшение погоды 27 апреля

Новости Казахстана 0 345

В Казахстане 27 апреля прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ожидаются дожди с грозами, сильный ветер, пыльные бури и заморозки. Синоптики предупреждают о возможных опасных явлениях и рекомендуют соблюдать меры предосторожности? сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По информации РГП "Казгидромет", 27 апреля 2025 года на территории Казахстана ожидается влияние западного циклона, что приведет к ухудшению погодных условий в большинстве регионов страны. Прогнозируются дожди с грозами, на севере и западе — сильные дожди, а также возможен град в западных, северных и центральных областях. ​

Синоптики также предупреждают об усилении ветра по всей республике. На юге страны возможны пыльные бури, а на юго-востоке, в ночные и утренние часы на западе — туман.

Особое внимание уделяется Восточно-Казахстанской области, где в ночное время на севере и востоке региона ожидаются заморозки до -1 градуса.​

Кроме того, в Кызылординской, на севере, западе и в центре, а также в предгорных районах Туркестанской области, на северо-востоке и востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. Аналогичная ситуация прогнозируется на северо-западе Жамбылской и на юге Актюбинской областей.​

Жителям и гостям страны рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в связи с возможными опасными погодными явлениями.

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