В Казахстане ожидается резкое ухудшение погоды 27 апреля

В Казахстане 27 апреля прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ожидаются дожди с грозами, сильный ветер, пыльные бури и заморозки. Синоптики предупреждают о возможных опасных явлениях и рекомендуют соблюдать меры предосторожности? сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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По информации РГП "Казгидромет", 27 апреля 2025 года на территории Казахстана ожидается влияние западного циклона, что приведет к ухудшению погодных условий в большинстве регионов страны. Прогнозируются дожди с грозами, на севере и западе — сильные дожди, а также возможен град в западных, северных и центральных областях. ​

Синоптики также предупреждают об усилении ветра по всей республике. На юге страны возможны пыльные бури, а на юго-востоке, в ночные и утренние часы на западе — туман.

Особое внимание уделяется Восточно-Казахстанской области, где в ночное время на севере и востоке региона ожидаются заморозки до -1 градуса.​

Кроме того, в Кызылординской, на севере, западе и в центре, а также в предгорных районах Туркестанской области, на северо-востоке и востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. Аналогичная ситуация прогнозируется на северо-западе Жамбылской и на юге Актюбинской областей.​

Жителям и гостям страны рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в связи с возможными опасными погодными явлениями.