Пенсионные накопления: Минтруда не рассматривает новые направления использования

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана заявило, что не планирует расширять перечень целей, на которые можно использовать пенсионные накопления. Ведомство подчеркнуло, что основная задача пенсионных средств — обеспечение достойного уровня пенсии в будущем. Разрешение на использование накоплений на жильё и лечение остаётся исключением, обусловленным социальной значимостью этих направлений, сообщает Lada.kz , со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировало возможность расширения направлений использования пенсионных накоплений. В ведомстве отметили, что основная задача пенсионных средств — обеспечение достойного уровня пенсии для будущих пенсионеров.

«По поручению Президента накопления разрешено использовать также на социально важные цели — улучшение жилищных условий и лечение. Так как жилищные вопросы и здоровье являются основными приоритетами для граждан, Министерство не планирует расширять список целей использования пенсионных накоплений за рамки этих направлений», — говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции.

Также в министерстве напомнили, что перечень медицинских услуг, на которые можно потратить единовременные пенсионные выплаты на лечение, утверждён Правилами, принятыми приказом министра здравоохранения в 2021 году. В этот список входят не только стоматологические услуги, но и другие виды медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается возможность освобождения граждан от уплаты индивидуального подоходного налога при изъятии пенсионных накоплений.