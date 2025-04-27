Неожиданный поворот: кто реально управляет ценами на авто в Казахстане

Средняя стоимость покупки автомобиля в Казахстане составляет 13,5 млн тенге. На фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем LS узнал у главы Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР) Артура Мискаряна, может ли это отразиться на ценах на машины в стране, сообщает Lada.kz

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Будет ли влияние торговой войны на стоимость авто

По словам Артура Мискаряна, текущий тарифный конфликт между двумя мировыми экономиками направлен в первую очередь на защиту их внутренних рынков. Однако для Казахстана последствия этой ситуации, скорее всего, окажутся минимальными.

«Вероятнее всего, ситуация не повлияет на стоимость автомобилей в Казахстане. Правительство и отраслевые регуляторы придерживаются прагматичной позиции, не занимая сторону какого-либо государства», — отметил глава АМААР.

Основные поставщики и стабильность поставок

В беседе с LS Мискарян уточнил, что Казахстан в основном получает автомобили и комплектующие из следующих стран:

Китая

Южной Кореи

Европейских государств

России

По его словам:

С этими странами выстроены устойчивые логистические маршруты.

Возможные задержки носят временный характер и обусловлены техническими причинами.

Проблем с импортом машин или комплектующих в связи с торговым конфликтом США и Китая не прогнозируется.

Роль американских и европейских авто на рынке

Эксперт подчеркнул, что:

Американские автомобили представлены на казахстанском рынке крайне ограниченно, в основном в премиум-сегменте.

Европейские машины представлены шире, но часть товарных остатков все еще приходится на модели 2023 года выпуска.

При этом на цены и доступность автомобилей значительно больше влияют:

Колебания валютных курсов

Состояние логистики

Стабильность поставок и товарных запасов у дилеров

Что будет в случае перебоев с поставками

Если допустить гипотетический сценарий с нарушением импорта автомобилей из США и ЕС, то:

Казахстанский рынок начнет активно замещать продукцию премиальных брендов Японии, Южной Кореи и Китая.

Доля китайских брендов и динамика цен

Артур Мискарян привел данные:

Доля китайских брендов на казахстанском авторынке держится на уровне 35% .

Поставки из Китая стабильны.

Медианная минимальная цена китайских автомобилей составляет 13,1 млн тенге .

Средний чек на автомобиль (вне зависимости от страны-производителя) — 13,5 млн тенге.

Таким образом:

Рост цен на автомобили в Казахстане в ближайшее время маловероятен.

Вероятнее всего, стоимость машин останется на текущем уровне, за исключением ежегодной январской индексации.

Итог