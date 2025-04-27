Неожиданный поворот: кто реально управляет ценами на авто в Казахстане

Средняя стоимость покупки автомобиля в Казахстане составляет 13,5 млн тенге. На фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем LS узнал у главы Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР) Артура Мискаряна, может ли это отразиться на ценах на машины в стране, сообщает Lada.kz
По словам Артура Мискаряна, текущий тарифный конфликт между двумя мировыми экономиками направлен в первую очередь на защиту их внутренних рынков. Однако для Казахстана последствия этой ситуации, скорее всего, окажутся минимальными.
«Вероятнее всего, ситуация не повлияет на стоимость автомобилей в Казахстане. Правительство и отраслевые регуляторы придерживаются прагматичной позиции, не занимая сторону какого-либо государства», — отметил глава АМААР.
В беседе с LS Мискарян уточнил, что Казахстан в основном получает автомобили и комплектующие из следующих стран:
Китая
Южной Кореи
Европейских государств
России
По его словам:
С этими странами выстроены устойчивые логистические маршруты.
Возможные задержки носят временный характер и обусловлены техническими причинами.
Проблем с импортом машин или комплектующих в связи с торговым конфликтом США и Китая не прогнозируется.
Эксперт подчеркнул, что:
Американские автомобили представлены на казахстанском рынке крайне ограниченно, в основном в премиум-сегменте.
Европейские машины представлены шире, но часть товарных остатков все еще приходится на модели 2023 года выпуска.
При этом на цены и доступность автомобилей значительно больше влияют:
Колебания валютных курсов
Состояние логистики
Стабильность поставок и товарных запасов у дилеров
Если допустить гипотетический сценарий с нарушением импорта автомобилей из США и ЕС, то:
Казахстанский рынок начнет активно замещать продукцию премиальных брендов Японии, Южной Кореи и Китая.
Артур Мискарян привел данные:
Доля китайских брендов на казахстанском авторынке держится на уровне 35%.
Поставки из Китая стабильны.
Медианная минимальная цена китайских автомобилей составляет 13,1 млн тенге.
Средний чек на автомобиль (вне зависимости от страны-производителя) — 13,5 млн тенге.
Таким образом:
Рост цен на автомобили в Казахстане в ближайшее время маловероятен.
Вероятнее всего, стоимость машин останется на текущем уровне, за исключением ежегодной январской индексации.
«Импорт автомобилей из США недостаточен для влияния на рынок. Поставки из Китая значительны и продолжают расти. Казахстанская сторона не вводит селективные пошлины на импортируемые авто, поэтому существенного роста цен ожидать не стоит», — резюмировал глава АМААР.
Комментарии1 комментарий(ев)