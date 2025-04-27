Развод по новым правилам: удержит ли высокая пошлина казахстанцев от расставания?

В Казахстане обсуждается инициатива о десятикратном увеличении госпошлины за расторжение брака — с 0,5 до 5 МРП. Законодатели считают, что это поможет укрепить институт семьи. Однако эксперты предупреждают: мера может принести больше проблем, чем решений, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.