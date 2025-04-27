Развод по новым правилам: удержит ли высокая пошлина казахстанцев от расставания?

В Казахстане обсуждается инициатива о десятикратном увеличении госпошлины за расторжение брака — с 0,5 до 5 МРП. Законодатели считают, что это поможет укрепить институт семьи. Однако эксперты предупреждают: мера может принести больше проблем, чем решений, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Размер пошлины: предлагается увеличить сумму с 0,5 МРП до 5 МРП.
Финансовый эффект: если бы новая ставка действовала в 2024 году, казна пополнилась бы на 747,6 млн тенге вместо прежних 74,7 млн тенге.
Цель инициативы: создать финансовый барьер для предотвращения разводов.
Обсуждение проходит в рамках подготовки нового Налогового кодекса страны.
Эксперт подчеркивает, что рост пошлины:
Не укрепит институт семьи, а только усложнит процесс выхода из неблагополучных союзов.
Ударит по уязвимым слоям населения, в первую очередь по:
женщинам в финансовой зависимости;
многодетным семьям с низким доходом;
жертвам домашнего насилия.
Создаст социальные и экономические барьеры там, где требуется помощь, а не препятствия.
Ключевая мысль: мера не устраняет причины разводов, а просто делает их статистически менее заметными.
«Это больше похоже на попытку улучшить статистику, а не реальные заботу о людях», — считает Жусупова.
Айман Жусупова также отмечает:
Может вырасти число фиктивно сохраненных браков, где люди живут формально вместе, но фактически не являются семьей.
Такое положение вещей исказит реальную картину, но не решит проблем внутри общества.
Вместо жестких ограничений стоит развивать поддержку семей через:
образовательные программы;
курсы эффективной коммуникации;
тренинги по совместному решению конфликтов и финансовому планированию.
По мнению специалиста:
Повышение пошлины не остановит тех, кто намерен развестись — они либо найдут деньги, либо останутся в браке формально.
Это приведет к юридическим и социальным сложностям, например:
появлению новых отношений без оформления развода;
рождению детей вне зарегистрированных союзов;
юридическим коллизиям.
Особый акцент: пошлину пытаются увеличить якобы для борьбы с "разводными манипуляциями", но реальных брачных кризисов это не решит.
Ирина Волкова приводит примеры успешных практик:
В некоторых ЗАГСах Алматы практиковались:
беседы с юристами и психологами;
обязательные опросники перед регистрацией брака;
обсуждение правовых и бытовых вопросов.
В зарубежных странах:
проводят медицинские обследования перед свадьбой;
организуют психологические консультации для пар.
Преимущества таких подходов:
Осознанное вступление в брак.
Снижение числа разводов за счет более взвешенных решений.
Раннее выявление потенциальных конфликтов.
Ирина Волкова также выделяет основные факторы распада семей:
Отсутствие личностного роста в паре:
Мужчины после брака часто перестают стремиться к профессиональному развитию.
Женщины могут утрачивать привлекательность в глазах партнера.
Различия в семейных установках:
Конфликты на фоне разницы в ценностях и ментальности.
Неспособность договариваться из-за отсутствия навыков общения.
Низкий уровень психологической культуры:
Неумение решать бытовые и эмоциональные конфликты.
Недостаточная готовность к компромиссам.
Эксперты напоминают:
В 2024 году в полицию Казахстана поступило около 100 тысяч сообщений о случаях семейного насилия.
Было выдано 72 тысячи защитных предписаний и принято судебных решений по 16 тысячам дел.
Для многих женщин развод — это единственный способ спастись от угрозы жизни и здоровью.
Повышение пошлины на развод в Казахстане может создать лишь видимость порядка, не решая глубоких проблем семейных отношений. Эксперты сходятся во мнении: для реального укрепления института семьи необходима поддержка на уровне образования, психологической помощи и развития культуры взаимоотношений, а не простое финансовое ограничение.
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