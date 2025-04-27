18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.04.2025, 12:47

Развод по новым правилам: удержит ли высокая пошлина казахстанцев от расставания?

Новости Казахстана 0 295

В Казахстане обсуждается инициатива о десятикратном увеличении госпошлины за расторжение брака — с 0,5 до 5 МРП. Законодатели считают, что это поможет укрепить институт семьи. Однако эксперты предупреждают: мера может принести больше проблем, чем решений, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Что предполагает новая инициатива

  • Размер пошлины: предлагается увеличить сумму с 0,5 МРП до 5 МРП.

  • Финансовый эффект: если бы новая ставка действовала в 2024 году, казна пополнилась бы на 747,6 млн тенге вместо прежних 74,7 млн тенге.

  • Цель инициативы: создать финансовый барьер для предотвращения разводов.

Обсуждение проходит в рамках подготовки нового Налогового кодекса страны.

Мнение экспертов: иллюзия укрепления семьи

Социолог Айман Жусупова о последствиях

Эксперт подчеркивает, что рост пошлины:

  • Не укрепит институт семьи, а только усложнит процесс выхода из неблагополучных союзов.

  • Ударит по уязвимым слоям населения, в первую очередь по:

    • женщинам в финансовой зависимости;

    • многодетным семьям с низким доходом;

    • жертвам домашнего насилия.

  • Создаст социальные и экономические барьеры там, где требуется помощь, а не препятствия.

Ключевая мысль: мера не устраняет причины разводов, а просто делает их статистически менее заметными.

«Это больше похоже на попытку улучшить статистику, а не реальные заботу о людях», — считает Жусупова.

Формальное существование браков

Айман Жусупова также отмечает:

  • Может вырасти число фиктивно сохраненных браков, где люди живут формально вместе, но фактически не являются семьей.

  • Такое положение вещей исказит реальную картину, но не решит проблем внутри общества.

  • Вместо жестких ограничений стоит развивать поддержку семей через:

    • образовательные программы;

    • курсы эффективной коммуникации;

    • тренинги по совместному решению конфликтов и финансовому планированию.

Психологическая перспектива: что реально мешает семьям

Психотерапевт Ирина Волкова о реальных рисках

По мнению специалиста:

  • Повышение пошлины не остановит тех, кто намерен развестись — они либо найдут деньги, либо останутся в браке формально.

  • Это приведет к юридическим и социальным сложностям, например:

    • появлению новых отношений без оформления развода;

    • рождению детей вне зарегистрированных союзов;

    • юридическим коллизиям.

Особый акцент: пошлину пытаются увеличить якобы для борьбы с "разводными манипуляциями", но реальных брачных кризисов это не решит.

Как можно было бы действительно поддержать семьи

Ирина Волкова приводит примеры успешных практик:

  • В некоторых ЗАГСах Алматы практиковались:

    • беседы с юристами и психологами;

    • обязательные опросники перед регистрацией брака;

    • обсуждение правовых и бытовых вопросов.

  • В зарубежных странах:

    • проводят медицинские обследования перед свадьбой;

    • организуют психологические консультации для пар.

Преимущества таких подходов:

  • Осознанное вступление в брак.

  • Снижение числа разводов за счет более взвешенных решений.

  • Раннее выявление потенциальных конфликтов.

Причины разводов: взгляд вглубь

Ирина Волкова также выделяет основные факторы распада семей:

  1. Отсутствие личностного роста в паре:

    • Мужчины после брака часто перестают стремиться к профессиональному развитию.

    • Женщины могут утрачивать привлекательность в глазах партнера.

  2. Различия в семейных установках:

    • Конфликты на фоне разницы в ценностях и ментальности.

    • Неспособность договариваться из-за отсутствия навыков общения.

  3. Низкий уровень психологической культуры:

    • Неумение решать бытовые и эмоциональные конфликты.

    • Недостаточная готовность к компромиссам.

Развод как защита: взгляд на проблему насилия

Эксперты напоминают:

  • В 2024 году в полицию Казахстана поступило около 100 тысяч сообщений о случаях семейного насилия.

  • Было выдано 72 тысячи защитных предписаний и принято судебных решений по 16 тысячам дел.

  • Для многих женщин развод — это единственный способ спастись от угрозы жизни и здоровью.

Итоги

Повышение пошлины на развод в Казахстане может создать лишь видимость порядка, не решая глубоких проблем семейных отношений. Эксперты сходятся во мнении: для реального укрепления института семьи необходима поддержка на уровне образования, психологической помощи и развития культуры взаимоотношений, а не простое финансовое ограничение.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле