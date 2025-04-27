Авиашоу в честь 80-летия Победы: в небе над Астаной пройдут 66 военных самолетов и вертолетов

В Астане 7 мая состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кульминацией мероприятия станет воздушная часть, в которой примут участие 66 летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Военные летчики отрабатывают полеты под руководством опытных инструкторов, чтобы продемонстрировать зрителям слаженность, красоту и мощь техники, передает Lada.kz со ссылкой на сайт Министерства обороны.

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В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что 7 мая в Астане пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание будет уделено воздушной части парада.

«К пролету над главной площадью страны готовятся 66 летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На тренировках под руководством опытных инструкторов военные летчики отрабатывают все нюансы полета, чтобы удивить зрителей слаженностью, красотой и мощью техники», — сообщили в министерстве.

В связи с подготовкой к параду, с 22 апреля по 7 мая в Астане вводятся кратковременные ограничения на использование воздушного пространства. Ежедневно с 10:00 до 13:00 часов будут проводиться тренировочные полеты военной авиации. Гражданам рекомендуется учитывать эти ограничения при планировании поездок и уточнять статус рейсов у авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Астаны.