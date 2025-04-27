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27.04.2025, 14:04

С 27 апреля в Казахстане изменились условия использования пенсионных накоплений на лечение

Новости Казахстана 0 621

С 27 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для оплаты медицинских услуг. Нововведения касаются как взрослых граждан, так и несовершеннолетних детей, а также уточняют процедуру направления средств на стоматологическое лечение, сообщает Lada.kz

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Возможность оплаты лечения детей за счет ЕПВ

Одним из ключевых изменений стало разрешение использовать пенсионные накопления не только для собственного лечения, но и для оказания медицинской помощи несовершеннолетним детям.
Это расширяет доступ родителей к финансированию необходимых процедур за счет своих накоплений.

Уточнения по стоматологическим услугам

В части стоматологического лечения вводятся несколько важных нововведений:

1. Обязательное заключение ВКК

  • Для направления средств на стоматологические услуги теперь требуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК).

  • Обратиться нужно в поликлинику по месту прикрепления пациента.

  • Это правило призвано повысить прозрачность и обоснованность использования пенсионных средств.

2. Стандартизированная форма договора с клиникой

  • Договор с медицинским учреждением должен соответствовать форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РК от 29 октября 2020 года.

  • Это обеспечит единый стандарт оформления услуг между клиниками и пациентами.

Процедура оплаты стоматологических услуг по этапам

Изменения коснулись и порядка оплаты стоматологических процедур, особенно в случаях установки имплантатов и протезирования.

Имплантация зубов

Процесс будет проходить в два этапа:

  • Первый этап — хирургический:

    • Установка имплантатов, операции по наращиванию костной ткани, синус-лифтинг.

    • Оплата включает все расходы на хирургические процедуры и материалы.

  • Второй этап — ортопедический:

    • Установка постоянных конструкций на имплантах.

Особые требования:

  • Для каждого этапа нужно будет делать рентгеновский снимок зубов.

  • Требуется два заключения ВКК — отдельно на хирургический и ортопедический этапы.

  • Все документы необходимо загрузить на электронную платформу для подтверждения и оплаты.

Протезирование без имплантации

При установке съемных или несъемных зубных протезов порядок также предполагает два этапа:

  • Первый этап — до начала изготовления протезов.

  • Второй этап — перед установкой готовых протезов.

Дополнительные условия:

  • Снимки зубов и заключения ВКК требуются на каждом этапе.

  • После получения документов нужно прикрепить их на платформу для дальнейшей оплаты через ЕПВ.

Цель изменений

По информации пресс-службы Отбасы банка, все нововведения направлены на:

  • Повышение прозрачности расходования пенсионных накоплений.

  • Обеспечение обоснованности использования средств.

  • Усиление контроля за качеством медицинских услуг.

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