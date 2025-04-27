С 27 апреля в Казахстане изменились условия использования пенсионных накоплений на лечение

С 27 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для оплаты медицинских услуг. Нововведения касаются как взрослых граждан, так и несовершеннолетних детей, а также уточняют процедуру направления средств на стоматологическое лечение, сообщает Lada.kz

Фото: primeminister.kz

Возможность оплаты лечения детей за счет ЕПВ

Одним из ключевых изменений стало разрешение использовать пенсионные накопления не только для собственного лечения, но и для оказания медицинской помощи несовершеннолетним детям.

Это расширяет доступ родителей к финансированию необходимых процедур за счет своих накоплений.

Уточнения по стоматологическим услугам

В части стоматологического лечения вводятся несколько важных нововведений:

1. Обязательное заключение ВКК

Для направления средств на стоматологические услуги теперь требуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК).

Обратиться нужно в поликлинику по месту прикрепления пациента.

Это правило призвано повысить прозрачность и обоснованность использования пенсионных средств.

2. Стандартизированная форма договора с клиникой

Договор с медицинским учреждением должен соответствовать форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РК от 29 октября 2020 года.

Это обеспечит единый стандарт оформления услуг между клиниками и пациентами.

Процедура оплаты стоматологических услуг по этапам

Изменения коснулись и порядка оплаты стоматологических процедур, особенно в случаях установки имплантатов и протезирования.

Имплантация зубов

Процесс будет проходить в два этапа:

Первый этап — хирургический: Установка имплантатов, операции по наращиванию костной ткани, синус-лифтинг. Оплата включает все расходы на хирургические процедуры и материалы.

Второй этап — ортопедический: Установка постоянных конструкций на имплантах.



Особые требования:

Для каждого этапа нужно будет делать рентгеновский снимок зубов.

Требуется два заключения ВКК — отдельно на хирургический и ортопедический этапы.

Все документы необходимо загрузить на электронную платформу для подтверждения и оплаты.

Протезирование без имплантации

При установке съемных или несъемных зубных протезов порядок также предполагает два этапа:

Первый этап — до начала изготовления протезов.

Второй этап — перед установкой готовых протезов.

Дополнительные условия:

Снимки зубов и заключения ВКК требуются на каждом этапе.

После получения документов нужно прикрепить их на платформу для дальнейшей оплаты через ЕПВ.

Цель изменений

По информации пресс-службы Отбасы банка, все нововведения направлены на: