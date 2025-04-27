С 27 апреля в Казахстане изменились условия использования пенсионных накоплений на лечение

С 27 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для оплаты медицинских услуг. Нововведения касаются как взрослых граждан, так и несовершеннолетних детей, а также уточняют процедуру направления средств на стоматологическое лечение, сообщает Lada.kz
Одним из ключевых изменений стало разрешение использовать пенсионные накопления не только для собственного лечения, но и для оказания медицинской помощи несовершеннолетним детям.
Это расширяет доступ родителей к финансированию необходимых процедур за счет своих накоплений.
В части стоматологического лечения вводятся несколько важных нововведений:
Для направления средств на стоматологические услуги теперь требуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК).
Обратиться нужно в поликлинику по месту прикрепления пациента.
Это правило призвано повысить прозрачность и обоснованность использования пенсионных средств.
Договор с медицинским учреждением должен соответствовать форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РК от 29 октября 2020 года.
Это обеспечит единый стандарт оформления услуг между клиниками и пациентами.
Изменения коснулись и порядка оплаты стоматологических процедур, особенно в случаях установки имплантатов и протезирования.
Процесс будет проходить в два этапа:
Первый этап — хирургический:
Установка имплантатов, операции по наращиванию костной ткани, синус-лифтинг.
Оплата включает все расходы на хирургические процедуры и материалы.
Второй этап — ортопедический:
Установка постоянных конструкций на имплантах.
Особые требования:
Для каждого этапа нужно будет делать рентгеновский снимок зубов.
Требуется два заключения ВКК — отдельно на хирургический и ортопедический этапы.
Все документы необходимо загрузить на электронную платформу для подтверждения и оплаты.
При установке съемных или несъемных зубных протезов порядок также предполагает два этапа:
Первый этап — до начала изготовления протезов.
Второй этап — перед установкой готовых протезов.
Дополнительные условия:
Снимки зубов и заключения ВКК требуются на каждом этапе.
После получения документов нужно прикрепить их на платформу для дальнейшей оплаты через ЕПВ.
По информации пресс-службы Отбасы банка, все нововведения направлены на:
Повышение прозрачности расходования пенсионных накоплений.
Обеспечение обоснованности использования средств.
Усиление контроля за качеством медицинских услуг.
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