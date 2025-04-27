Тревожная статистика: в Казахстане 34 ребенка выпали из окон с начала года

Корреспондент Kazinform выяснил, на что родителям стоит обратить особое внимание, чтобы предотвратить трагедии, сообщает Lada.kz
С наступлением тепла в Казахстане увеличилось число случаев выпадения детей из окон. По информации пресс-службы МЧС РК, с начала 2025 года по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 34 таких инцидента. Трое детей погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Основные факты:
Случаи зафиксированы в Астане, Шымкенте и 12 регионах страны, включая Акмолинскую, Мангистаускую и Восточно-Казахстанскую области.
Основная причина трагедий — недостаточный контроль со стороны взрослых. Дети забираются на подоконники, используют мебель в качестве опоры или опираются на москитные сетки, которые не выдерживают их веса.
Отдельно отмечено, что в Акмолинской области в этом году уже произошло два случая выпадения детей: в Кокшетау и Степногорске. Один из инцидентов закончился гибелью ребенка.
Заведующий отделением реанимации многопрофильной областной детской больницы Ербол Жумагалиев предупреждает: падение с высоты, особенно выше третьего этажа, часто приводит к летальному исходу.
По словам специалиста:
Летом пациенты с травмами от падений поступают в больницу почти каждую неделю.
Даже падение с небольшой высоты, например с дивана, может вызвать серьезную черепно-мозговую травму.
Падения из окон особенно опасны и нередко несовместимы с жизнью.
Жумагалиев также отметил, что иногда случаются чудеса: например, в прошлом году ребенок, упавший с пятого этажа на металлический карниз, выжил, отделавшись переломом бедра.
Юрист Жаслан Шаимов напомнил, что законодательство Казахстана предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности детей:
За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП.
При повторном нарушении в течение года — штраф 15 МРП или административный арест на 5 суток.
Юрист подчеркнул важность профилактической работы среди молодых родителей, особенно тех, у кого есть дети в возрасте от 2 до 5 лет — в этом возрасте малыши не осознают опасности высоты.
Спасатели подчеркивают: ключевая мера — не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.
Родителям рекомендуется:
Отодвигать мебель от окон, чтобы дети не могли забраться на подоконник.
Устанавливать оконные блокираторы, которые ограничивают открывание окна. Стоимость таких устройств варьируется от 850 до 2500 тенге.
Не рассчитывать на москитные сетки — они не предназначены для удержания веса ребенка.
С 2024 года в Казахстане введены обязательные требования для застройщиков по установке замков безопасности на окна в новостройках. Это регулируется пунктом 3 статьи 27-2 закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
В Министерстве промышленности и строительства подтвердили:
При проектировании и строительстве многоквартирных домов учитываются меры по предотвращению случайного выпадения людей из окон.
Все оконные блоки должны быть оснащены специальными замками безопасности.
Дополнительно требования прописаны в ГОСТе, введённом в 2018 году, который распространяется на здания детских садов, школ и жилые дома.
В 2024 году в Казахстане зарегистрировано 173 случая выпадения детей из окон.
Большинство пострадавших были в возрасте от 2 до 13 лет.
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