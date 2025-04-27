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27.04.2025, 16:40

Тревожная статистика: в Казахстане 34 ребенка выпали из окон с начала года

Новости Казахстана 0 238

Корреспондент Kazinform выяснил, на что родителям стоит обратить особое внимание, чтобы предотвратить трагедии, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Резкий рост несчастных случаев

С наступлением тепла в Казахстане увеличилось число случаев выпадения детей из окон. По информации пресс-службы МЧС РК, с начала 2025 года по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 34 таких инцидента. Трое детей погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Основные факты:

  • Случаи зафиксированы в Астане, Шымкенте и 12 регионах страны, включая Акмолинскую, Мангистаускую и Восточно-Казахстанскую области.

  • Основная причина трагедий — недостаточный контроль со стороны взрослых. Дети забираются на подоконники, используют мебель в качестве опоры или опираются на москитные сетки, которые не выдерживают их веса.

Отдельно отмечено, что в Акмолинской области в этом году уже произошло два случая выпадения детей: в Кокшетау и Степногорске. Один из инцидентов закончился гибелью ребенка.

Мнение врачей: риск смертельных травм крайне высок

Заведующий отделением реанимации многопрофильной областной детской больницы Ербол Жумагалиев предупреждает: падение с высоты, особенно выше третьего этажа, часто приводит к летальному исходу.

По словам специалиста:

  • Летом пациенты с травмами от падений поступают в больницу почти каждую неделю.

  • Даже падение с небольшой высоты, например с дивана, может вызвать серьезную черепно-мозговую травму.

  • Падения из окон особенно опасны и нередко несовместимы с жизнью.

Жумагалиев также отметил, что иногда случаются чудеса: например, в прошлом году ребенок, упавший с пятого этажа на металлический карниз, выжил, отделавшись переломом бедра.

Ответственность родителей по закону

Юрист Жаслан Шаимов напомнил, что законодательство Казахстана предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности детей:

  • За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

  • При повторном нарушении в течение года — штраф 15 МРП или административный арест на 5 суток.

Юрист подчеркнул важность профилактической работы среди молодых родителей, особенно тех, у кого есть дети в возрасте от 2 до 5 лет — в этом возрасте малыши не осознают опасности высоты.

Как предотвратить трагедию

Спасатели подчеркивают: ключевая мера — не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Родителям рекомендуется:

  • Отодвигать мебель от окон, чтобы дети не могли забраться на подоконник.

  • Устанавливать оконные блокираторы, которые ограничивают открывание окна. Стоимость таких устройств варьируется от 850 до 2500 тенге.

  • Не рассчитывать на москитные сетки — они не предназначены для удержания веса ребенка.

Безопасность в новых домах

С 2024 года в Казахстане введены обязательные требования для застройщиков по установке замков безопасности на окна в новостройках. Это регулируется пунктом 3 статьи 27-2 закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

В Министерстве промышленности и строительства подтвердили:

  • При проектировании и строительстве многоквартирных домов учитываются меры по предотвращению случайного выпадения людей из окон.

  • Все оконные блоки должны быть оснащены специальными замками безопасности.

Дополнительно требования прописаны в ГОСТе, введённом в 2018 году, который распространяется на здания детских садов, школ и жилые дома.

Данные за прошлый год

В 2024 году в Казахстане зарегистрировано 173 случая выпадения детей из окон.
Большинство пострадавших были в возрасте от 2 до 13 лет.

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