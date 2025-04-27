Триумф казахстанки: певица покорила конкурс Global Voice

Казахстанская певица Ерке Есмахан добилась успеха на престижном международном конкурсе Global Voice. Она вошла в топ-20 лучших исполнителей, среди которых оказались участники из разных стран мира. Выступление артистки вызвало восторженные отклики и высокую оценку жюри, сообщает Lada.kz со ссылкой El.kz .

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Казахстанская певица Ерке Есмахан успешно выступила на международном конкурсе Global Voice, вошла в список 20 лучших исполнителей и привлекла внимание музыкальных критиков и слушателей со всего мира.

Конкурс Global Voice является одним из авторитетных музыкальных мероприятий, объединяющим талантливых вокалистов из разных стран. В этом году состязание собрало сотни участников, и конкуренция была особенно высокой.

По итогам конкурса Ерке Есмахан вошла в топ-20 лучших исполнителей. Отметим, что участники оценивались по нескольким критериям: технике исполнения, артистизму, подаче материала и сценической харизме.

«Для меня большая честь представлять Казахстан на международной арене. Этот успех вдохновляет меня двигаться дальше и развиваться как артист», — отметила Ерке Есмахан.

Организаторы конкурса поздравили Ерке Есмахан с отличным результатом и выразили надежду, что в будущем она добьется ещё больших успехов на мировой сцене.