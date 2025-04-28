Минздрав сделал важное заявление для казахстанцев

27 апреля в Казахстане стартовала Европейская неделя иммунизации, которая продлится до 3 мая 2025 года. Акция проходит под лозунгом: «Добиться иммунизации для всех – в наших силах», сообщает Министерство здравоохранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Основная задача инициативы — напомнить гражданам о жизненно важной роли вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что прививки остаются одним из самых эффективных методов профилактики опасных заболеваний и спасают миллионы жизней ежегодно.
Минздрав отметил значимые успехи национальной программы иммунизации:
С 1996 года в стране не регистрируются случаи полиомиелита.
С 2009 года не зафиксированы случаи дифтерии.
Заболеваемость эпидемическим паротитом снизилась более чем в 100 раз.
Число случаев гепатита А сократилось в 32 раза.
Заболеваемость гепатитом В уменьшилась в 92 раза.
Число заболевших краснухой снизилось более чем в 2000 раз.
На сегодняшний день национальный календарь прививок обеспечивает защиту от 21 инфекции, включая такие серьезные заболевания, как:
Корь;
Коклюш;
Столбняк;
Менингококковая инфекция;
Гепатиты и др.
Несмотря на достижения, Минздрав выразил обеспокоенность текущей ситуацией:
75% заболевших корью — это дети, не прошедшие плановую вакцинацию.
87% случаев коклюша также зафиксированы среди непривитых детей.
Эти данные подчеркивают необходимость своевременной иммунизации для защиты детей и общества в целом.
С 2024 года в Казахстане введена вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте от 11 до 13 лет. На данный момент:
133 169 девочек получили первую дозу вакцины;
21 194 девочки завершили курс вакцинации, получив две дозы.
Это важный шаг в профилактике онкологических заболеваний, связанных с вирусом.
Незадолго до старта Европейской недели иммунизации Министерство здравоохранения уже обращалось к казахстанцам с предупреждением о росте заболеваемости опасными инфекциями, призывая уделить особое внимание вопросам профилактики.
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