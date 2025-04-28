Минздрав сделал важное заявление для казахстанцев

27 апреля в Казахстане стартовала Европейская неделя иммунизации, которая продлится до 3 мая 2025 года. Акция проходит под лозунгом: «Добиться иммунизации для всех – в наших силах», сообщает Министерство здравоохранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Главная цель недели иммунизации

Основная задача инициативы — напомнить гражданам о жизненно важной роли вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что прививки остаются одним из самых эффективных методов профилактики опасных заболеваний и спасают миллионы жизней ежегодно.

Достижения Казахстана благодаря вакцинации

Минздрав отметил значимые успехи национальной программы иммунизации:

С 1996 года в стране не регистрируются случаи полиомиелита .

С 2009 года не зафиксированы случаи дифтерии .

Заболеваемость эпидемическим паротитом снизилась более чем в 100 раз .

Число случаев гепатита А сократилось в 32 раза .

Заболеваемость гепатитом В уменьшилась в 92 раза .

Число заболевших краснухой снизилось более чем в 2000 раз.

Какие инфекции покрывает программа иммунизации сегодня

На сегодняшний день национальный календарь прививок обеспечивает защиту от 21 инфекции, включая такие серьезные заболевания, как:

Корь;

Коклюш;

Столбняк;

Менингококковая инфекция;

Гепатиты и др.

Проблемы последних лет: рост заболеваемости корью и коклюшем

Несмотря на достижения, Минздрав выразил обеспокоенность текущей ситуацией:

75% заболевших корью — это дети, не прошедшие плановую вакцинацию.

87% случаев коклюша также зафиксированы среди непривитых детей.

Эти данные подчеркивают необходимость своевременной иммунизации для защиты детей и общества в целом.

Нововведения в календаре прививок: вакцинация от ВПЧ

С 2024 года в Казахстане введена вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте от 11 до 13 лет. На данный момент:

133 169 девочек получили первую дозу вакцины;

21 194 девочки завершили курс вакцинации, получив две дозы.

Это важный шаг в профилактике онкологических заболеваний, связанных с вирусом.

Ранее: обращение Минздрава по поводу опасного заболевания

Незадолго до старта Европейской недели иммунизации Министерство здравоохранения уже обращалось к казахстанцам с предупреждением о росте заболеваемости опасными инфекциями, призывая уделить особое внимание вопросам профилактики.