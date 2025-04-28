Как извлечь максимум пользы из кредитной карты в Казахстане

Кредитные карты есть у большинства казахстанцев, но не все используют их с максимальной выгодой. При правильном подходе кредитка может не только стать удобным платежным инструментом, но и помочь экономить деньги, получать кешбэк, избегать лишних процентов и даже улучшать кредитную историю, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Используйте кешбэк по максимуму

Кредитные карты позволяют возвращать часть потраченных средств. Чтобы увеличить выгоду:

Расплачивайтесь кредиткой при повседневных покупках, где предусмотрен кешбэк.

Выбирайте карты с повышенным возвратом в тех категориях, где тратите больше всего.

Следите за специальными акциями банков — иногда они предлагают увеличить кешбэк в 2–3 раза.

Регулярно используйте накопленные бонусы — на некоторых картах они имеют срок действия.

Пример расчета: при тратах в 200 000 тенге в месяц и кешбэке 3% за год можно вернуть около 72 000 тенге.

Типичные ставки кешбэка:

До 5% в продуктовых магазинах

3% на автозаправках

2% в ресторанах

Грамотно используйте льготный период

Беспроцентный период позволяет пользоваться средствами без уплаты процентов, но только при соблюдении условий:

Полностью погашайте долг до окончания грейс-периода (обычно 30–60 дней).

Планируйте платежи : узнайте точную дату завершения льготного периода и вносите оплату своевременно, желательно сразу после получения зарплаты.

Обязательно вносите минимальные платежи ежемесячно (2–5% от суммы долга). Пропуск даже одного платежа лишит вас льготного периода.

Настройте автоматические платежи

Автоматизация платежей поможет избежать просрочек и штрафов:

Включите автопогашение задолженности через мобильное приложение или интернет-банк.

Настройте автосписание регулярных платежей (коммунальные услуги, мобильная связь, интернет) с кредитной карты. Это не только предотвратит просрочки, но и принесет дополнительный кешбэк.

Автоплатежи делают управление финансами удобнее и безопаснее.

Повышайте свой кредитный рейтинг

Кредитная карта — это инструмент для улучшения кредитной истории, если использовать её грамотно:

Никогда не допускайте просрочек по платежам.

Старайтесь погашать долг полностью или хотя бы вносить минимальную сумму ежемесячно.

Не превышайте кредитный лимит — использование более 30–50% от доступной суммы может снижать рейтинг.

При ответственном пользовании банк со временем может увеличить лимит, а получение новых кредитов станет проще и выгоднее.

Избегайте комиссий и переплат

Банки могут взимать скрытые комиссии, если не соблюдать осторожность:

Не снимайте наличные с кредитной карты : комиссия за снятие составляет около 3–4%, а проценты начинают начисляться сразу.

Не переводите деньги с кредитки и не оплачивайте ею чужие кредиты — это тоже считается снятием наличных.

Отключите ненужные платные услуги : SMS-уведомления, страховки задолженности и другие опции могут навязываться автоматически.

Следите за условиями бесплатного обслуживания: многие банки отменяют годовую плату за карту при выполнении минимального объема покупок.

Таким образом, избежав лишних расходов, вы сможете сохранить больше средств.

Вывод

Кредитная карта при правильном использовании становится не источником долгов, а выгодным финансовым инструментом.

С помощью простых шагов — настройки автоплатежей, полного использования кешбэка, соблюдения льготного периода — можно существенно сэкономить, укрепить кредитную репутацию и получать ощутимую выгоду от обычных расходов.

Начните применять эти советы уже сегодня — и ваша кредитка начнет работать на вас!