Казахстан накроют шквалы и грозы

28–29 апреля на всей территории Казахстана, включая Астану и 17 областей, объявлено штормовое предупреждение. По данным пресс-службы РГП "Казгидромет", ожидаются грозы, шквальные ветры, град, пыльные бури и высокая пожарная опасность. Подробности по регионам — ниже, сообщает Lada.kz