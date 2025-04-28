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27.04.2025, 20:45

Казахстан накроют шквалы и грозы

Новости Казахстана 0 237

28–29 апреля на всей территории Казахстана, включая Астану и 17 областей, объявлено штормовое предупреждение. По данным пресс-службы РГП "Казгидромет", ожидаются грозы, шквальные ветры, град, пыльные бури и высокая пожарная опасность. Подробности по регионам — ниже, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Карагандинская область: грозы и град с усилением ветра

  • Днем на западе и севере региона ожидаются грозы и град.

  • Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с, местами — до 25 м/с.

  • В Караганде прогнозируется гроза и ветер до 16 м/с.

Область Улытау: ночные грозы и утренние шквалы

  • Ночью в западных, северных и восточных районах пройдут грозы с градом.

  • Днем грозы продолжатся на севере и востоке.

  • Ветер сменится с юго-восточного на юго-западный с порывами 15–20 м/с, местами — до 23 м/с.

Северо-Казахстанская область: самые сильные ветра

  • Ветер западный и северо-западный 15–20 м/с, с порывами до 30 м/с и более.

  • Петропавловск также окажется в зоне сильных ветров и гроз.

  • 29 апреля в области сохранится неблагоприятная ветровая обстановка.

Акмолинская область: грозы, туман и град

  • Ночью на западе, юге и востоке прогнозируются грозы, туман.

  • Днем грозы накроют большую часть территории, местами возможен град.

  • Ветер юго-западный, до 20 м/с, с усилением до 28–30 м/с в отдельных районах.

Туркестанская область: пыльные бури и пожарная опасность

  • В горах пройдут грозы, на севере ожидаются пыльные бури.

  • Ветер юго-западный с порывами до 23 м/с.

  • Сохраняется высокая пожарная опасность в Шымкенте и Туркестане.

Жамбылская область: грозы в горах и пожарная опасность

  • В горах пройдут грозы и туманы.

  • Ветер юго-западный 15–20 м/с на юго-западе и северо-востоке области.

  • В центре и на севере области риск возникновения пожаров остается высоким.

Астана: грозы и град

  • В столице ожидаются грозы, а днем возможен град.

  • Ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.

  • 29 апреля прогнозируется усиление ветра до 25 м/с.

Мангистауская область: пыльные бури и грозы

  • На западе и северо-востоке — грозы, днем — пыльные бури.

  • Ветер северный и северо-западный 15–20 м/с.

  • В Актау прогнозируются пыльные бури и сильный ветер.

Восточные регионы: грозы и шквалы

Абай и Восточно-Казахстанская области:

  • Ночью ожидаются грозы, днем — продолжение гроз на севере и востоке.

  • Ветер сменится с южного на западный, порывы до 25 м/с.

  • В Семее и Усть-Каменогорске возможны сильные порывы ветра и грозы.

Павлодарская область:

  • Ночью и днем грозы, ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.

Атырауская область: грозы и пожарная угроза

  • Ночью прогнозируются грозы на севере, юге и востоке региона.

  • Ветер западный и северо-западный до 20 м/с.

  • На севере сохраняется высокая пожарная опасность.

Жетысу и Алматинская области: локальные грозы и сильный ветер

Жетысу:

  • В горах ожидаются грозы, ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.

Алматинская область:

  • Ветер юго-восточный на севере и юге области до 20 м/с.

  • На западе региона — высокая пожарная опасность.

Южные регионы: пыльные бури и шквалы

Кызылординская область:

  • Ночью ожидаются грозы и шквалы на севере и в центре области.

  • Днем — пыльные бури и ветер до 20 м/с.

  • Высокая пожарная опасность сохранится в Кызылорде и окрестностях.

Костанайская область: грозы, град и бури

  • На западе, севере и востоке ожидаются грозы и град.

  • Ночью и утром туман, днем — пыльная буря.

  • Ветер юго-западный и западный с порывами 23–28 м/с, местами до 30 м/с.

Западно-Казахстанская область: грозы и град

  • На севере и востоке пройдут грозы, днем возможен град.

  • Ветер северо-западный и западный 15–20 м/с.

  • В Уральске ожидаются грозы и ветер до 18 м/с.

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