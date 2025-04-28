Казахстан накроют шквалы и грозы

28–29 апреля на всей территории Казахстана, включая Астану и 17 областей, объявлено штормовое предупреждение. По данным пресс-службы РГП "Казгидромет", ожидаются грозы, шквальные ветры, град, пыльные бури и высокая пожарная опасность. Подробности по регионам — ниже, сообщает Lada.kz
Днем на западе и севере региона ожидаются грозы и град.
Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с, местами — до 25 м/с.
В Караганде прогнозируется гроза и ветер до 16 м/с.
Ночью в западных, северных и восточных районах пройдут грозы с градом.
Днем грозы продолжатся на севере и востоке.
Ветер сменится с юго-восточного на юго-западный с порывами 15–20 м/с, местами — до 23 м/с.
Ветер западный и северо-западный 15–20 м/с, с порывами до 30 м/с и более.
Петропавловск также окажется в зоне сильных ветров и гроз.
29 апреля в области сохранится неблагоприятная ветровая обстановка.
Ночью на западе, юге и востоке прогнозируются грозы, туман.
Днем грозы накроют большую часть территории, местами возможен град.
Ветер юго-западный, до 20 м/с, с усилением до 28–30 м/с в отдельных районах.
В горах пройдут грозы, на севере ожидаются пыльные бури.
Ветер юго-западный с порывами до 23 м/с.
Сохраняется высокая пожарная опасность в Шымкенте и Туркестане.
В горах пройдут грозы и туманы.
Ветер юго-западный 15–20 м/с на юго-западе и северо-востоке области.
В центре и на севере области риск возникновения пожаров остается высоким.
В столице ожидаются грозы, а днем возможен град.
Ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.
29 апреля прогнозируется усиление ветра до 25 м/с.
На западе и северо-востоке — грозы, днем — пыльные бури.
Ветер северный и северо-западный 15–20 м/с.
В Актау прогнозируются пыльные бури и сильный ветер.
Абай и Восточно-Казахстанская области:
Ночью ожидаются грозы, днем — продолжение гроз на севере и востоке.
Ветер сменится с южного на западный, порывы до 25 м/с.
В Семее и Усть-Каменогорске возможны сильные порывы ветра и грозы.
Павлодарская область:
Ночью и днем грозы, ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.
Ночью прогнозируются грозы на севере, юге и востоке региона.
Ветер западный и северо-западный до 20 м/с.
На севере сохраняется высокая пожарная опасность.
Жетысу:
В горах ожидаются грозы, ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.
Алматинская область:
Ветер юго-восточный на севере и юге области до 20 м/с.
На западе региона — высокая пожарная опасность.
Кызылординская область:
Ночью ожидаются грозы и шквалы на севере и в центре области.
Днем — пыльные бури и ветер до 20 м/с.
Высокая пожарная опасность сохранится в Кызылорде и окрестностях.
На западе, севере и востоке ожидаются грозы и град.
Ночью и утром туман, днем — пыльная буря.
Ветер юго-западный и западный с порывами 23–28 м/с, местами до 30 м/с.
На севере и востоке пройдут грозы, днем возможен град.
Ветер северо-западный и западный 15–20 м/с.
В Уральске ожидаются грозы и ветер до 18 м/с.
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