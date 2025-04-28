Казахстанцев ждут новые правила въезда в Таиланд: что изменится

С 1 мая 2025 года для всех иностранных граждан, включая Казахстан, меняется порядок въезда в Таиланд. На фоне многочисленных нарушений со стороны иностранных туристов премьер-министр Таиланда Паетонгтарн Чинават распорядился, чтобы профильные ведомства пересмотрели существующие правила въезда в страну, сообщает Lada.kz

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Почему Таиланд меняет политику въезда

Ранее безвизовый режим был введён для стимулирования туристической отрасли. Однако практика показала: часть иностранных гостей использует его с нарушением законодательства — оставаясь в стране сверх разрешенного срока и работая нелегально.

Какие министерства задействованы

Для разработки новых правил задействованы сразу несколько ведомств:

Министерство иностранных дел — отвечает за внешние соглашения и визовую политику;

Министерство внутренних дел — контролирует миграционные процессы и безопасность;

Министерство туризма и спорта — оценивает влияние изменений на туристическую отрасль.

Именно этим министерствам поручено изучить текущую ситуацию и предложить эффективные меры для предотвращения злоупотреблений безвизовым режимом.

Действующие правила безвизового пребывания

На сегодняшний день безвизовый режим в Таиланде распространяется на граждан 93 стран, включая Казахстан. Условия пребывания предусматривают:

право находиться в стране до 60 дней ;

возможность однократного продления визита на 30 дней через миграционные службы.

Что будет дальше

Какие именно меры будут приняты, пока не уточняется. Возможно, будут пересмотрены:

сроки безвизового пребывания;

условия продления сроков;

требования к пересечению границы;

механизмы проверки соблюдения визового режима.

Ожидается, что окончательные предложения профильных министерств будут озвучены в ближайшее время.