Казахстанцев ждут новые правила въезда в Таиланд: что изменится

С 1 мая 2025 года для всех иностранных граждан, включая Казахстан, меняется порядок въезда в Таиланд. На фоне многочисленных нарушений со стороны иностранных туристов премьер-министр Таиланда Паетонгтарн Чинават распорядился, чтобы профильные ведомства пересмотрели существующие правила въезда в страну, сообщает Lada.kz
Ранее безвизовый режим был введён для стимулирования туристической отрасли. Однако практика показала: часть иностранных гостей использует его с нарушением законодательства — оставаясь в стране сверх разрешенного срока и работая нелегально.
Для разработки новых правил задействованы сразу несколько ведомств:
Министерство иностранных дел — отвечает за внешние соглашения и визовую политику;
Министерство внутренних дел — контролирует миграционные процессы и безопасность;
Министерство туризма и спорта — оценивает влияние изменений на туристическую отрасль.
Именно этим министерствам поручено изучить текущую ситуацию и предложить эффективные меры для предотвращения злоупотреблений безвизовым режимом.
На сегодняшний день безвизовый режим в Таиланде распространяется на граждан 93 стран, включая Казахстан. Условия пребывания предусматривают:
право находиться в стране до 60 дней;
возможность однократного продления визита на 30 дней через миграционные службы.
Какие именно меры будут приняты, пока не уточняется. Возможно, будут пересмотрены:
сроки безвизового пребывания;
условия продления сроков;
требования к пересечению границы;
механизмы проверки соблюдения визового режима.
Ожидается, что окончательные предложения профильных министерств будут озвучены в ближайшее время.
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