Поддельные номера на авто: казахстанцу "шутка" стоила свободы

В Астане полицейские задержали водителя, который установил на свой автомобиль фальшивые регистрационные номера. Мужчина получил административный арест и был лишен водительских прав, сообщает Lada.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Кадр из видео: ДП Астаны

Нарушение выявили в ходе рейда

По информации полиции, инцидент произошел в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Сотрудники ДП остановили автомобиль марки L9 на улице Достык. При проверке документов выяснилось, что машина передвигалась с поддельными государственными регистрационными номерами.

Кто оказался за рулем

За рулем транспортного средства находился 31-летний мужчина. В отношении нарушителя было составлено административное производство по пункту 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Итоги суда: арест и лишение водительских прав

Суд, рассмотрев дело, постановил наказать водителя административным арестом сроком на двое суток. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на один год.