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28.04.2025, 08:51

Аренда или покупка: стоит ли россиянам приобретать жилье в Казахстане

Новости Казахстана 0 4 276

Эксперт рынка фондов «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, в каких случаях россиянам целесообразно приобретать недвижимость в странах СНГ. Его комментарий приводит «Газета.Ru», сообщает Lada.kz 

Фото: Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Стоит ли покупать жилье или лучше арендовать

По словам Селезнева, основное правило при покупке квартиры за рубежом — долгосрочное планирование. Если россиянин намерен прожить в стране СНГ минимум десять лет, покупка недвижимости имеет смысл. В противном случае эксперт советует воздержаться от крупных вложений, так как возможные убытки при пересчете в твердую валюту могут оказаться существенными.

Особенности аренды и покупки жилья в СНГ

Как отметил финансист, российские релоканты чаще всего арендуют жилье классом выше среднего. Однако этот сегмент отличается высокой волатильностью: цены зависят не столько от инфляции, сколько от разовых факторов — сезонных колебаний, наплыва или оттока мигрантов, политических событий, протестов или даже смены власти.

В целом рынок недвижимости в странах СНГ напоминает российский: его также характеризуют высокая инфляция, высокие кредитные ставки и слабые национальные валюты. Несмотря на это, местные жители чаще стремятся покупать недвижимость, хотя аренда зачастую обходится дешевле ежемесячных ипотечных платежей.

При этом арендаторы в странах СНГ слабо защищены законодательством, что делает владение собственным жильем более привлекательным для тех, кто планирует остаться надолго.

Сколько стоят квартиры в разных странах СНГ

По данным местных платформ по продаже недвижимости, стоимость квартиры площадью 50 квадратных метров в столицах и крупных городах СНГ выглядит следующим образом:

  • Ташкент (Узбекистан): от 3,3 млн до 4,5 млн рублей

  • Душанбе (Таджикистан): около 4–5 млн рублей

  • Бишкек (Киргизия): около 4,5–5,5 млн рублей

  • Минск (Белоруссия): от 5,5 млн до 7,5 млн рублей

  • Астана (Казахстан): от 6 до 8 млн рублей

  • Алма-Ата (Казахстан): от 7,5 до 10 млн рублей

  • Баку (Азербайджан): 8–10 млн рублей

  • Ереван (Армения): 9–12 млн рублей

Для сравнения, квартира аналогичной площади на окраинах Москвы стоит от 11 до 15 млн рублей.

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