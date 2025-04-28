Аренда или покупка: стоит ли россиянам приобретать жилье в Казахстане

Эксперт рынка фондов «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, в каких случаях россиянам целесообразно приобретать недвижимость в странах СНГ. Его комментарий приводит «Газета.Ru», сообщает Lada.kz
По словам Селезнева, основное правило при покупке квартиры за рубежом — долгосрочное планирование. Если россиянин намерен прожить в стране СНГ минимум десять лет, покупка недвижимости имеет смысл. В противном случае эксперт советует воздержаться от крупных вложений, так как возможные убытки при пересчете в твердую валюту могут оказаться существенными.
Как отметил финансист, российские релоканты чаще всего арендуют жилье классом выше среднего. Однако этот сегмент отличается высокой волатильностью: цены зависят не столько от инфляции, сколько от разовых факторов — сезонных колебаний, наплыва или оттока мигрантов, политических событий, протестов или даже смены власти.
В целом рынок недвижимости в странах СНГ напоминает российский: его также характеризуют высокая инфляция, высокие кредитные ставки и слабые национальные валюты. Несмотря на это, местные жители чаще стремятся покупать недвижимость, хотя аренда зачастую обходится дешевле ежемесячных ипотечных платежей.
При этом арендаторы в странах СНГ слабо защищены законодательством, что делает владение собственным жильем более привлекательным для тех, кто планирует остаться надолго.
По данным местных платформ по продаже недвижимости, стоимость квартиры площадью 50 квадратных метров в столицах и крупных городах СНГ выглядит следующим образом:
Ташкент (Узбекистан): от 3,3 млн до 4,5 млн рублей
Душанбе (Таджикистан): около 4–5 млн рублей
Бишкек (Киргизия): около 4,5–5,5 млн рублей
Минск (Белоруссия): от 5,5 млн до 7,5 млн рублей
Астана (Казахстан): от 6 до 8 млн рублей
Алма-Ата (Казахстан): от 7,5 до 10 млн рублей
Баку (Азербайджан): 8–10 млн рублей
Ереван (Армения): 9–12 млн рублей
Для сравнения, квартира аналогичной площади на окраинах Москвы стоит от 11 до 15 млн рублей.
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