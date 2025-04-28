Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границе

В Грузии участились случаи неадекватного и оскорбительного отношения к туристам из Казахстана. Об этом сообщает некоммерческая организация «Казахстанско-Грузинское экономическое объединение», передает Lada.kz

Фото: admiral.travel

Казахстанско-Грузинское экономическое объединение заявило о проблеме

По информации объединения, негатив проявляется прежде всего в сфере обслуживания, а также при пересечении границы.

С какими проблемами сталкиваются казахстанцы

По данным организации, казахстанские туристы нередко сталкиваются с:

оскорбительным поведением со стороны местных жителей;

недружелюбным отношением в заведениях общественного питания;

проблемами в такси, общественном транспорте и финансовых учреждениях;

необоснованными отказами во въезде на границе.

Особенно тревожит рост числа случаев, когда казахстанцам отказывают во въезде в страну без объяснения причин.

Причины обращения к общественности

Поводом для официального заявления стали:

многочисленные обращения за помощью от казахстанских граждан;

жалобы сотрудников казахстанских компаний, работающих в Грузии;

публикации в социальных сетях, где описываются случаи негативного опыта.

Влияние на отношения между странами

Казахстанско-Грузинское экономическое объединение предупреждает: ухудшение отношения к туристам наносит серьёзный удар по грузино-казахским отношениям и репутации Грузии за рубежом.

В организации напомнили о тесных экономических связях между двумя странами:

Казахстан — стратегический партнёр Грузии;

Казахстанские инвестиции в экономику Грузии с 2006 по 2025 год превысили 350 миллионов долларов США;

В 2024 году экспорт из Грузии в Казахстан составил 860 миллионов долларов, что равняется 13% общего объема;

Туризм обеспечивает около 7–8% ВВП Грузии, а туристический поток из Казахстана постоянно растёт.

Каждый из этих экономических показателей тесно связан с вопросами свободного передвижения и гостеприимства.

Призыв к вежливости и законности

В своём обращении объединение призвало:

представителей сферы услуг и бизнеса проявлять уважение к туристам;

сотрудников пограничных и профильных госорганов действовать строго в рамках закона;

учитывать долгосрочные интересы страны и беречь её репутацию.

О Казахстанско-Грузинском экономическом объединении

Организация объединяет компании с казахстанским капиталом, работающие в Грузии, в числе которых:

Halik Bank Georgia,

Rompetrol Georgia,

Capitol Management и другие.

Рост интереса казахстанцев к Грузии

По итогам января–сентября 2024 года: