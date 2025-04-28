Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границе

В Грузии участились случаи неадекватного и оскорбительного отношения к туристам из Казахстана. Об этом сообщает некоммерческая организация «Казахстанско-Грузинское экономическое объединение», передает Lada.kz
По информации объединения, негатив проявляется прежде всего в сфере обслуживания, а также при пересечении границы.
По данным организации, казахстанские туристы нередко сталкиваются с:
оскорбительным поведением со стороны местных жителей;
недружелюбным отношением в заведениях общественного питания;
проблемами в такси, общественном транспорте и финансовых учреждениях;
необоснованными отказами во въезде на границе.
Особенно тревожит рост числа случаев, когда казахстанцам отказывают во въезде в страну без объяснения причин.
Поводом для официального заявления стали:
многочисленные обращения за помощью от казахстанских граждан;
жалобы сотрудников казахстанских компаний, работающих в Грузии;
публикации в социальных сетях, где описываются случаи негативного опыта.
Казахстанско-Грузинское экономическое объединение предупреждает: ухудшение отношения к туристам наносит серьёзный удар по грузино-казахским отношениям и репутации Грузии за рубежом.
В организации напомнили о тесных экономических связях между двумя странами:
Казахстан — стратегический партнёр Грузии;
Казахстанские инвестиции в экономику Грузии с 2006 по 2025 год превысили 350 миллионов долларов США;
В 2024 году экспорт из Грузии в Казахстан составил 860 миллионов долларов, что равняется 13% общего объема;
Туризм обеспечивает около 7–8% ВВП Грузии, а туристический поток из Казахстана постоянно растёт.
Каждый из этих экономических показателей тесно связан с вопросами свободного передвижения и гостеприимства.
В своём обращении объединение призвало:
представителей сферы услуг и бизнеса проявлять уважение к туристам;
сотрудников пограничных и профильных госорганов действовать строго в рамках закона;
учитывать долгосрочные интересы страны и беречь её репутацию.
Организация объединяет компании с казахстанским капиталом, работающие в Грузии, в числе которых:
Halik Bank Georgia,
Rompetrol Georgia,
Capitol Management и другие.
По итогам января–сентября 2024 года:
число поездок казахстанцев в Грузию достигло почти 147 тысяч;
прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13%;
был установлен рекорд по числу визитов как минимум с 2011 года.
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