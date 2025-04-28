18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.04.2025, 10:39

Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границе

Новости Казахстана 0 26 649

В Грузии участились случаи неадекватного и оскорбительного отношения к туристам из Казахстана. Об этом сообщает некоммерческая организация «Казахстанско-Грузинское экономическое объединение», передает Lada.kz

Фото: admiral.travel
Фото: admiral.travel

Казахстанско-Грузинское экономическое объединение заявило о проблеме

По информации объединения, негатив проявляется прежде всего в сфере обслуживания, а также при пересечении границы.

С какими проблемами сталкиваются казахстанцы

По данным организации, казахстанские туристы нередко сталкиваются с:

  • оскорбительным поведением со стороны местных жителей;

  • недружелюбным отношением в заведениях общественного питания;

  • проблемами в такси, общественном транспорте и финансовых учреждениях;

  • необоснованными отказами во въезде на границе.

Особенно тревожит рост числа случаев, когда казахстанцам отказывают во въезде в страну без объяснения причин.

Причины обращения к общественности

Поводом для официального заявления стали:

  • многочисленные обращения за помощью от казахстанских граждан;

  • жалобы сотрудников казахстанских компаний, работающих в Грузии;

  • публикации в социальных сетях, где описываются случаи негативного опыта.

Влияние на отношения между странами

Казахстанско-Грузинское экономическое объединение предупреждает: ухудшение отношения к туристам наносит серьёзный удар по грузино-казахским отношениям и репутации Грузии за рубежом.

В организации напомнили о тесных экономических связях между двумя странами:

  • Казахстан — стратегический партнёр Грузии;

  • Казахстанские инвестиции в экономику Грузии с 2006 по 2025 год превысили 350 миллионов долларов США;

  • В 2024 году экспорт из Грузии в Казахстан составил 860 миллионов долларов, что равняется 13% общего объема;

  • Туризм обеспечивает около 7–8% ВВП Грузии, а туристический поток из Казахстана постоянно растёт.

Каждый из этих экономических показателей тесно связан с вопросами свободного передвижения и гостеприимства.

Призыв к вежливости и законности

В своём обращении объединение призвало:

  • представителей сферы услуг и бизнеса проявлять уважение к туристам;

  • сотрудников пограничных и профильных госорганов действовать строго в рамках закона;

  • учитывать долгосрочные интересы страны и беречь её репутацию.

О Казахстанско-Грузинском экономическом объединении

Организация объединяет компании с казахстанским капиталом, работающие в Грузии, в числе которых:

  • Halik Bank Georgia,

  • Rompetrol Georgia,

  • Capitol Management и другие.

Рост интереса казахстанцев к Грузии

По итогам января–сентября 2024 года:

  • число поездок казахстанцев в Грузию достигло почти 147 тысяч;

  • прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13%;

  • был установлен рекорд по числу визитов как минимум с 2011 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле