Китайскую компанию в Казахстане поймали на грязных нарушениях — штраф 1 миллиард тенге

В Восточно-Казахстанской области по итогам проверки экологов китайская строительная компания "Синьсин" оштрафована на крупную сумму за работу без необходимых разрешений. Попытка оспорить решение в суде успехом не увенчалась, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокууратуру региона.

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Проверка выявила серьезные нарушения

Департамент экологии Восточно-Казахстанской области провел плановую проверку деятельности ТОО "Синьсин", специализирующегося на строительстве и развитии инфраструктуры. Как сообщили в региональной прокуратуре, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения экологического законодательства.

Выяснилось, что компания эксплуатировала асфальтобетонную установку и дробильный комплекс без соответствующего экологического разрешения, что является грубым нарушением действующих норм.

Привлечение к административной ответственности

По итогам проверки в отношении компании было возбуждено административное производство по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Эта статья предусматривает ответственность за превышение установленных нормативов антропогенного воздействия на окружающую среду.

Рассмотрев материалы дела, департамент экологии привлек ТОО "Синьсин" к административной ответственности и назначил штраф в размере одного миллиарда тенге.

Судебные разбирательства не изменили ситуацию

Компания попыталась оспорить вынесенное постановление в суде. Однако суд первой инстанции признал законность действий департамента экологии и отказал в удовлетворении жалобы.

ТОО "Синьсин" подало апелляционную жалобу, однако и эта попытка не увенчалась успехом. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, окончательно подтвердив правомерность наложенного штрафа.