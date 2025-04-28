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28.04.2025, 12:49

Отток инвестиций из США и взлёт России: что происходит с экономикой Казахстана

Новости Казахстана 0 3 437

Аналитический обзор Freedom Finance Global показал заметные изменения в структуре иностранных инвестиций в Казахстан: США сокращают финансирование, в то время как Россия усиливает своё экономическое присутствие, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Ключевые источники инвестиций: лидируют Нидерланды и Россия

По итогам последних пяти лет основной инвестор Казахстана — Нидерланды с объёмом вложений в $30,3 млрд.
На втором месте — Россия ($11,7 млрд), а третье занимает США ($10,3 млрд), при этом американские инвестиции показывают отрицательную динамику.

Основные факты:

  • В 2023 году объём прямых инвестиций из США снизился почти на 80%.

  • В 2024 году зафиксирован чистый отток американских средств на $870 млн.

  • Российские инвестиции, напротив, удвоились по сравнению с 2022 годом.

Сектора экономики: диверсификация вместо сырьевой зависимости

Хотя крупнейший объём иностранных вложений традиционно пришёлся на горнодобывающий сектор ($6,4 млрд в 2024 году), аналитики отмечают признаки диверсификации экономики:

Активно развивающиеся сектора:

  • Торговля и ремонт автомобилей — $5,3 млрд.

  • Обрабатывающая промышленность.

  • Телекоммуникации.

  • Финансовые услуги.

Особый интерес международных инвесторов наблюдается к сфере розничной и оптовой торговли, что свидетельствует о росте внутреннего спроса и активизации международных ретейлеров.

География инвестиций: Алматы — абсолютный лидер

В региональном разрезе лидером по привлечению инвестиций стал город Алматы:

  • Алматы — $5,8 млрд: развитая финансовая и деловая инфраструктура.

  • Западно-Казахстанская область — $1,9 млрд: преимущественно нефтегазовые проекты.

  • Атырауская область — $1,86 млрд.

  • Мангистауская область — $1,15 млрд.

В то же время центральные и южные регионы страны остаются малопривлекательными для иностранных инвесторов.

Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии

Казахстан по-прежнему занимает ведущую позицию в регионе, привлекая около 70% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в Центральную Азию.

Однако ситуация остаётся уязвимой:

  • Снижение мировых цен на нефть.

  • Активная репатриация прибыли иностранными акционерами.

  • В 2023 году валовой приток ПИИ сократился на 16,9% и составил $23,4 млрд.

  • Чистый приток капитала упал более чем в два раза — с $6,5 млрд до $3,2 млрд.

Эти факторы подчеркивают необходимость переориентации инвестстратегии Казахстана на несырьевые отрасли.

Стратегия на будущее: акцент на устойчивое развитие

По мнению аналитика Freedom Finance Global Ансара Абуева, Казахстан предпринимает шаги для улучшения инвестиционного климата:

Основные направления усилий:

  • Упрощение регуляторных процедур.

  • Усиление защиты прав инвесторов.

  • Стимулирование вложений в:

    • Обрабатывающую промышленность.

    • Секторы цифровизации.

    • Транспортную инфраструктуру.

Главная задача — создать условия для привлечения долгосрочного капитала, способствующего не только краткосрочному росту, но и устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности экономики.

Рекомендации для частных инвесторов: на какие компании обратить внимание

Рост прямых иностранных инвестиций оказывает мультипликативный эффект на развитие определённых отраслей и стоимость акций ведущих компаний.
Аналитик рекомендует казахстанским инвесторам обратить внимание на следующие предприятия с высоким потенциалом роста в ближайшие 6–12 месяцев:

  • "Казатомпром"

  • Народный банк

  • Kaspi.kz

  • "КазМунайГаз"

  • "КазТрансОйл"

  • "Казахтелеком"

  • "Эйр Астана"

Эти компании работают в секторах, которые активно развиваются благодаря привлечению иностранных вложений.

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