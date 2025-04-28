Отток инвестиций из США и взлёт России: что происходит с экономикой Казахстана

Аналитический обзор Freedom Finance Global показал заметные изменения в структуре иностранных инвестиций в Казахстан: США сокращают финансирование, в то время как Россия усиливает своё экономическое присутствие, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
По итогам последних пяти лет основной инвестор Казахстана — Нидерланды с объёмом вложений в $30,3 млрд.
На втором месте — Россия ($11,7 млрд), а третье занимает США ($10,3 млрд), при этом американские инвестиции показывают отрицательную динамику.
Основные факты:
В 2023 году объём прямых инвестиций из США снизился почти на 80%.
В 2024 году зафиксирован чистый отток американских средств на $870 млн.
Российские инвестиции, напротив, удвоились по сравнению с 2022 годом.
Хотя крупнейший объём иностранных вложений традиционно пришёлся на горнодобывающий сектор ($6,4 млрд в 2024 году), аналитики отмечают признаки диверсификации экономики:
Торговля и ремонт автомобилей — $5,3 млрд.
Обрабатывающая промышленность.
Телекоммуникации.
Финансовые услуги.
Особый интерес международных инвесторов наблюдается к сфере розничной и оптовой торговли, что свидетельствует о росте внутреннего спроса и активизации международных ретейлеров.
В региональном разрезе лидером по привлечению инвестиций стал город Алматы:
Алматы — $5,8 млрд: развитая финансовая и деловая инфраструктура.
Западно-Казахстанская область — $1,9 млрд: преимущественно нефтегазовые проекты.
Атырауская область — $1,86 млрд.
Мангистауская область — $1,15 млрд.
В то же время центральные и южные регионы страны остаются малопривлекательными для иностранных инвесторов.
Казахстан по-прежнему занимает ведущую позицию в регионе, привлекая около 70% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в Центральную Азию.
Однако ситуация остаётся уязвимой:
Снижение мировых цен на нефть.
Активная репатриация прибыли иностранными акционерами.
В 2023 году валовой приток ПИИ сократился на 16,9% и составил $23,4 млрд.
Чистый приток капитала упал более чем в два раза — с $6,5 млрд до $3,2 млрд.
Эти факторы подчеркивают необходимость переориентации инвестстратегии Казахстана на несырьевые отрасли.
По мнению аналитика Freedom Finance Global Ансара Абуева, Казахстан предпринимает шаги для улучшения инвестиционного климата:
Упрощение регуляторных процедур.
Усиление защиты прав инвесторов.
Стимулирование вложений в:
Обрабатывающую промышленность.
Секторы цифровизации.
Транспортную инфраструктуру.
Главная задача — создать условия для привлечения долгосрочного капитала, способствующего не только краткосрочному росту, но и устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности экономики.
Рост прямых иностранных инвестиций оказывает мультипликативный эффект на развитие определённых отраслей и стоимость акций ведущих компаний.
Аналитик рекомендует казахстанским инвесторам обратить внимание на следующие предприятия с высоким потенциалом роста в ближайшие 6–12 месяцев:
"Казатомпром"
Народный банк
Kaspi.kz
"КазМунайГаз"
"КазТрансОйл"
"Казахтелеком"
"Эйр Астана"
Эти компании работают в секторах, которые активно развиваются благодаря привлечению иностранных вложений.
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