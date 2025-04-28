Китай забирает земли Казахстана: власти поставили точку в скандале

28 апреля 2025 года в Сети распространилась информация о якобы передаче Казахстаном обширных земельных участков Китаю. Официальные ведомства страны назвали эти сведения фейком и призвали граждан доверять только проверенным источникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Stopfake.kz
В социальных сетях активно распространяется сообщение о том, что Казахстан якобы передает Китаю 1,7 миллиона гектаров земли для сельскохозяйственного использования. Автор фейка утверждает, что переговоры по этому вопросу ведутся с 2009 года. Однако проверка Stopfake.kz показала: данная информация не соответствует действительности.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан официально опровергло слухи о передаче земель.
"Сообщение о передаче земель Китаю — фейк. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", — говорится в сообщении МИД.
Минсельхоз также выступил с пояснением о правилах владения землей иностранцами:
Согласно статье 23 Земельного кодекса РК, иностранные граждане и организации могут владеть только земельными участками, предназначенными для строительства объектов — жилых, производственных и непроизводственных.
Земли, расположенные в пограничной полосе, не предоставляются ни в собственность, ни в аренду.
По статье 24 Земельного кодекса, иностранные лица и юридические лица с иностранным участием не могут владеть или пользоваться сельскохозяйственными землями.
Временное землепользование, оформленное до 1 июля 2016 года, действует до истечения срока аренды без права продления.
Подобные слухи о передаче земель Китаю возникали и ранее:
В мае 2023 года Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Казахстана опроверг информацию о продаже казахстанских угодий на китайских интернет-площадках.
Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что казахстанская сторона обратилась за разъяснениями к китайским властям через посольства в Пекине и Астане.
Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлом неоднократно подчеркивал, что казахстанские земли не продаются иностранцам:
"Это ложь и дезинформация. Мы приняли окончательное решение по земельному вопросу, закрепленное законом", — заявил глава государства.
Акимат Западно-Казахстанской области и премьер-министр Казахстана также опровергали информацию о передаче или аренде земель китайским инвесторам.
В соцсетях также распространялись поддельные карты, где часть Казахстана и других стран якобы входит в состав Китая. Эти материалы были признаны фейковыми.
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