Китай забирает земли Казахстана: власти поставили точку в скандале

28 апреля 2025 года в Сети распространилась информация о якобы передаче Казахстаном обширных земельных участков Китаю. Официальные ведомства страны назвали эти сведения фейком и призвали граждан доверять только проверенным источникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Фото: narodsobor.ru

Фейк о передаче земли: реакция фактчекеров

В социальных сетях активно распространяется сообщение о том, что Казахстан якобы передает Китаю 1,7 миллиона гектаров земли для сельскохозяйственного использования. Автор фейка утверждает, что переговоры по этому вопросу ведутся с 2009 года. Однако проверка Stopfake.kz показала: данная информация не соответствует действительности.

Официальная позиция МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Республики Казахстан официально опровергло слухи о передаче земель.

"Сообщение о передаче земель Китаю — фейк. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", — говорится в сообщении МИД.

Разъяснения Министерства сельского хозяйства

Минсельхоз также выступил с пояснением о правилах владения землей иностранцами:

Согласно статье 23 Земельного кодекса РК, иностранные граждане и организации могут владеть только земельными участками, предназначенными для строительства объектов — жилых, производственных и непроизводственных.

Земли, расположенные в пограничной полосе, не предоставляются ни в собственность, ни в аренду.

По статье 24 Земельного кодекса, иностранные лица и юридические лица с иностранным участием не могут владеть или пользоваться сельскохозяйственными землями.

Временное землепользование, оформленное до 1 июля 2016 года, действует до истечения срока аренды без права продления.

Предыдущие случаи распространения ложной информации

Подобные слухи о передаче земель Китаю возникали и ранее:

В мае 2023 года Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Казахстана опроверг информацию о продаже казахстанских угодий на китайских интернет-площадках.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что казахстанская сторона обратилась за разъяснениями к китайским властям через посольства в Пекине и Астане.

Позиция руководства страны

Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлом неоднократно подчеркивал, что казахстанские земли не продаются иностранцам:

"Это ложь и дезинформация. Мы приняли окончательное решение по земельному вопросу, закрепленное законом", — заявил глава государства.

Акимат Западно-Казахстанской области и премьер-министр Казахстана также опровергали информацию о передаче или аренде земель китайским инвесторам.

Другие случаи фейковой информации

В соцсетях также распространялись поддельные карты, где часть Казахстана и других стран якобы входит в состав Китая. Эти материалы были признаны фейковыми.